01.04.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Медицина, Политика
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Белград отправил первую партию медпомощи боснийским сербам




Грузовик из Сербии прибыл в столицу боснийских сербов Баня-Луку с грузом для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фуру с гуманитарной помощью из Сербии в столице Республики Сербской встречал сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, премьер-министр РС Радован Вишкович, министр здоровья и социальной защиты Ален Шеранич, директор республиканского Фонда медицинского страхования Деян Кустурич.

В составе гуманитарного груза прибыли пять клинических и пять транспортных препаратов ИВЛ, 30 тысяч масок H95, две тысячи защитных костюмов, 200 специальных очков и 50 тысяч медицинских перчаток, а также медицинские препараты.

«Очень важны не только материальные ресурсы, которые мы получили, но и осознание того, что Сербия заботится о Республике Сербской, – прокомментировал событие Милорад Додик. – Когда я общался с президентом Сербии Александром Вучичем, тот сказал мне, что пока есть Сербия, будет жить и Республика Сербская, и я хочу донести это до всех людей в Республике Сербской».

Милорад Додик встречает гуманитарный груз из Сербии.

При этом сама политическая элита РС также принимает и личное участие в оказании помощи населению сербского энтитета БиГ: Министерством финансов республики был учрежден Фонд солидарности, куда сделали взносы многие представители местного истеблишмента, в частности президент РС Желька Цвиянович пожертвовала туда половину своего мартовского оклада.

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