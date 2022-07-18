Белград ответил на угрозы киевских майданщиков

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Новости Украины

В Сербии разгорается скандал, причиной которого стало заявления депутата украинской Рады Алексея Гончаренко.

Он отреагировал на слова сербского лидера Александра Вучича о том, что если Запад не прислушается к предложению Путина, весь мир покатится в бездну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский одиозный депутат в ответ на слова о «войне Запада против России и о том, что Украина должна капитулировать» написал в Telegram и Twitter, что Украина в итоге победит.

Более того, по его словам, «Сербию с ее президентом уж точно не забудут», и тогда «интересно будет» понаблюдать за Сербией с шестью миллионами граждан и ее желанием вступить в ЕС.

«Думаю, мы с хорватскими братьями и сестрами будем смотреть и напоминать об этом всему миру», — написал Гончаренко в Twitter.

По его словам, «процесс перевоспитания» сложен и будет неприятным для сербов.

На эти выпады в Белграде отреагировали быстро. Министр внутренних дел страны Александр Вулин заявил, что Сербия и ее президент Александр Вучич не будут «перевоспитаны» последователями Анте Павелича или Степана Бандеры.

Вулин, реагируя на пост депутата украинской Рады, оценил, что значительная часть зла на Украине исходит от тех, кто, как он заявил, «разделяет с хорватами идеи, которые привели их в Сталинград».

«Хорваты не простили Вучичу то, что он внук выжившей жертвы усташей, и теперь мы видим, что их союзники в украинском парламенте не прощают ему того, что он не навредил Украине и не стал частью антироссийской пропаганды», — сказал Вулин, сообщает Tanjug.

Он считает, что Вучичу не могут простить, прежде всего, то, что он ведет независимую сербскую политику.

«Сербию во главе с Вучичем никто не перевоспитает, особенно последователи Павелича или Бандеры. Я знаю, как их беспокоит то, что у Сербии свободный и смелый лидер, а у всех сербов есть свой президент», — сказал Вулин.

Он добавил, что знает – сербы гордятся Вучичем, потому что сами его избрали, и «в Сербии президенты избираются на свободных выборах, а не объявляются на площадях или Майдане».

Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, говоря о конфликте на Украине, что как только президент России Владимир Путин закончит то, что он запланировал на Украине, последует его предложение Западу, и если Запад не примет это предложение, «мы все покатимся в бездну».