Белград увеличивает помощь Республике Сербской

31.12.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия выделила дополнительно 100 млн евро в помощь Республике Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины, которому Запад не позволил воссоединиться с «Большой Сербией» в результате распада Югославии).

Об этом пишет боснийская Sarajevo Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это наша обязанность. Благодаря более высокому уровню инвестиций в нашу экономику, мы поможем Республике Сербской, не ставя под угрозу территориальную целостность Боснии и Герцеговины», – сказал президент Сербии Александр Вучич, представляя инвестиционную программу Сербии на 2025 год.

Правительство Республики Сербской ранее уже приняло пожертвования от правительства Республики Сербия в размере 25 млн. евро

За последние пять лет Сербия инвестировала около 130 миллионов евро в систему здравоохранения славянских анклавов на территории захваченного албанскими сепаратистами Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне хорватский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшич потребовал от президента Сербии Александра Вучича, чтобы тот отменил недавно утвержденную Стратегию обороны и национальной безопасности.

Кошмича возмутила декларация о готовности Белграда оказывать защиту интересов жителей Республики Сербской (бороться за её сохранение) – политик расценил это как вмешательство во внутренние дела БиГ.

Кошмич заявил, что именно из-за таких идей «некоторые люди понесли наказание в Гааге».

«Вскоре Дрина будет границей не только между БиГ и Сербией, но и между НАТО и Сербией», – предостерег он.

Ранее лидер Республики Сербской Милорад Додик заявлял о праве на воссоединение с «Большой Сербией» в ответ на признание Западом захваченного сепаратистами Косово.

По его словам, в Боснии и Герцеговине у властей Республики Сербской как энтитета были незаконно изъяты 83 полномочия и переданы центральным органам в Сараево.

«Существует государство Сербия, и существует Республика Сербская, которую они затолкнули в какую-то Боснию и Герцеговину, и сказали нам, что мы должны находиться здесь и страдать, не имея возможности подтвердить все наши свободы и права, которые нам принадлежат», – говорил Додик.