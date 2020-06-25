25.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, США
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Белграду всё равно, что американцы сделают с Хашимом Тачи – Косово je Србиjа


Поддерживая обвинение в военных преступлениях «президента» самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, США хотят добиться уступок от Сербии.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Кредитная история Хашима Тачи настолько токсична, что его проще вывести за скобки в большой геополитической игре. Это так называемая вторая линия обороны.

При этом не нужно ожидать, что завтра Госдеп заявит: да, мы наворотили дел в 99-м году, давайте отматывать назад», – предупреждает Гаспарян.

Он полагает, что руководство Сербии не поддастся на эту уловку, потому что вопрос Косово для него принципиален.

«Сербы никогда не смирятся с тем, что Косово им не принадлежит. В Америке это понимают и исходят из того, что пожертвовав пешкой (Тачи), они получат стратегическое преимущество. Но в данном случае такой гамбит у них не пройдет. Сербы не пойдут на уступки, даже если Тачи сядет», – резюмировал Гаспарян.


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