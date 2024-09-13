России нужны свои прокси-диверсанты, чтобы поставлять им оружие и не нести никакой ответственности за его использование, как это делают США и страны Запада. По-настоящему мирные переговоры с Украиной возможны только после акта об ее капитуляции.

Такое мнение «Первому севастопольскому» высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иран, который достаточно тонко ведёт борьбу за свои интересы, используя Хезболлу и хуситов. Удары по разного рода американским объектам наносятся регулярно, и не сказать, что они не достигают целей – зачастую, достигают, и они достаточно болезненные. И мы вполне можем себе позволить чужими руками наносить удары по объектам тех стран, которые в открытую поставляют вооружение нашим врагам, обучают солдат и офицеров киевского режима, дают разведданые. И также разводить руками, как они делают: «мы передали им ракеты, а что они с ними делают, мы не знаем», – отметил он.

Все заявления о стремлении к миру были есть и будут уловками Запада для передышки, для успокоения внутренней аудитории, которая боится эскалации с ядерной державой. И чем больше успехов на фронтах, тем громче разговоры о мире. При этом Запад категорически не устраивает демилитаризация Украины, поскольку им нужна «взрывоопасная страна». Поэтому – только победа способна принести настоящий мир.

«Освобождение крупных городов и выполнение задач, которые ставит наш верховный главнокомандующий. Когда они станут уже критическими для существования, как такового, государства Украина, тогда можно будет говорить о переговорах. Я так скажу: эти переговоры должны быть в рамках признания Украиной своего поражения, капитуляции. Может быть, это по-другому будет обставлено для всех, но по факту это должно быть так: мы победители, мы диктуем условия этих переговоров, по-другому сейчас уже нельзя. Уже прошли те времена, мы слишком много раз наступали на эти грабли», – заключил Белик.