Белик: Недопустимо вновь наступать на грабли переговоров – только капитуляция Украины

Любовь Смирнова.  
13.09.2024 17:10
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России нужны свои прокси-диверсанты, чтобы поставлять им оружие и не нести никакой ответственности за его использование, как это делают США и страны Запада. По-настоящему мирные переговоры с Украиной возможны только после акта об ее капитуляции.

Такое мнение «Первому севастопольскому» высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужны свои прокси-диверсанты, чтобы поставлять им оружие и не нести никакой ответственности за...

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«Иран, который достаточно тонко ведёт борьбу за свои интересы, используя Хезболлу и хуситов. Удары по разного рода американским объектам наносятся регулярно, и не сказать, что они не достигают целей – зачастую, достигают, и они достаточно болезненные. И мы вполне можем себе позволить чужими руками наносить удары по объектам тех стран, которые в открытую поставляют вооружение нашим врагам, обучают солдат и офицеров киевского режима, дают разведданые. И также разводить руками, как они делают: «мы передали им ракеты, а что они с ними делают, мы не знаем», – отметил он.

Все заявления о стремлении к миру были есть и будут уловками Запада для передышки, для успокоения внутренней аудитории, которая боится эскалации с ядерной державой. И чем больше успехов на фронтах, тем громче разговоры о мире. При этом Запад категорически не устраивает демилитаризация Украины, поскольку им нужна «взрывоопасная страна». Поэтому – только победа способна принести настоящий мир.

«Освобождение крупных городов и выполнение задач, которые ставит наш верховный главнокомандующий. Когда они станут уже критическими для существования, как такового, государства Украина, тогда можно будет говорить о переговорах. Я так скажу: эти переговоры должны быть в рамках признания Украиной своего поражения, капитуляции.

Может быть, это по-другому будет обставлено для всех, но по факту это должно быть так: мы победители, мы диктуем условия этих переговоров, по-другому сейчас уже нельзя. Уже прошли те времена, мы слишком много раз наступали на эти грабли», – заключил Белик.

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