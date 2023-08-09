Белковский: Абрамович хочет отменить ордер на арест Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Миллиардер Роман Абрамович вместе с Папой Римским ведет сейчас переговоры с Западом о том, чтобы Международный уголовный суд в Гааге отменил ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью латвийскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» заявил бежавший из России либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Абрамович сейчас хочет проявить себя на ниве обмена детей. Если помните, Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест Владимира Владимировича Путина и Марии Львовой-Беловой на тему похищения украинских детей. Этих детей по официальному реестру 2,5 тыс человек. Потенциальный сценарий сделки: Путин возвращает детей в Украину (этот процесс уже начался ползучим образом), а МУС отзывает ордер. Один из возможных посредников – это Папа Римский Франциск, а другой, альтернативный – Абрамович», – сказал Белковский.

По его информации, сделку российский миллиардер пытается провернуть через структуры детского фонда ЮНИСЕФ. Бывший директор этого фонда сейчас возглавляет фонд, созданный Абрамовичем в Великобритании. Туда положены деньги, вырученные от продажи футбольного клуба «Челси». Продать клуб бизнесмена вынудили британские власти, пообещав, что, если вырученные деньги пойдут «на помощь Украине», с Абрамовича снимут санкции.

«Это для него не смертельно, потому что он может договориться с командой Зеленского, что там все будет, как надо, и часть этих денег вернется к нему. Но даже в этой ситуации Абрамович не позволил себе (так как он связан с Путиным и боится его) пойти на такой сценарий. Он начал говорить о том, что от войны пострадали все, в том числе и русские, и нужно деньги раздать всем. Это он делает, имея в виду свои продолжающиеся и необходимые ему отношения с Путиным. Он не может просто сказать: да, согласен, чтобы эти деньги пошли на восстановление Украины. Кроме того, он так не может сделать перед лицом Путина, потому что это очень важный прецедент. Тогда Британия и Евросоюз скажут: ключевой российский олигарх согласился отдать деньги Украине, надо так поступить и с остальными», – рассуждал Белковский.

Теперь, когда план с «Челси» не сработал, Абрамович якобы пытается услужить и России, и Британии, вернув украинских детей.

«Он хочет эту сделку провернуть и, тем самым, доказать, что он великий гуманист и лучший друг всех детей мира, чтобы из-под санкций, тем самым, выйти. Абрамович пытается, с одной стороны, мега-благотворительными проектами вывести себя из-под санкций, с другой стороны – пойти до конца в своем отрицании войны он, как и остальные олигархи, не может», – считает Белковский.

Он полагает, что это стремление усидеть на двух стульях мешает олигарху.

«В британском суде, когда Абрамович заявил, что он хороший и поэтому участвует в переговорах в Стамбуле, противоположная сторона говорит: о, значит, ты связан с Путиным. Базовая установка о том, что Абрамович не связан с Кремлем, не работает. Что бы он ни делал, это оборачивается против него», – сказал Белковский.

Политолог уверен, что всю свою «миротворческую» деятельность Абрамович координирует с Кремлем, но при этом имеет отличные отношения с Банковой.

«Да, он демонстративно участвует в некоторых проектах, чтобы показать, что он полезен для мирного урегулирования и для Украины. Его основной контрагент и коммуникатор – это Владимир Зеленский, по официальной просьбе которого к Джо Байдену – Абрамович уже не попал под американские санкции. Более того, представители Зеленского, человек по имени Давид Арахамия, руководитель партии «Слуга народа» в украинском парламенте, свидетельствовал в пользу Абрамовича в британском суде. Там выстроилось вполне понятное партнерство: Абрамович что-то важное делает для Украины, например, содействует обмену военнопленными или переговорам в Стамбуле, в обмен на это Украина лоббирует его вывод из-под санкций», – утверждает Белковский.

В июне Абрамович с детьми побывал в Израиле (на фото), где встречался с зятем покойного президента РФ Бориса Ельцина Валентином Юмашевым и рядом беглых бизнесменов. В анонимных тг-каналах трактовали это так, что компания пыталась продлить «зерновую сделку». Но авантюра, как известно, не удалась.

Абрамович активно посредничал на переговорах России и Украины, когда они еще проходили. Он также участвовал в передаче боевиков «Азова» Турции и «зерновой сделке». Украинский продюсер Александр Роднянский заявил, что российского олигарха привлек к этой роли глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В феврале депутат Госдумы РФ Олег Нилов направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить причастность Романа Абрамовича к финансированию Украины и ее деятельности, направленной против интересов и государственной безопасности Российской Федерации.