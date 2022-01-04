Белковский: Москва решила больше не тянуть с вопросом Донбасса

Новости Украины

Президент США Джо Байден якобы спас Украину от похода российских войск на Киев, Харьков, Одессу и спас человечество от большой войны.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва решила, что нет смысла дальше тянуть и надо как-то надавить на ситуацию, чтобы или добиться реализации Минских соглашений, или альтернативный сценарий – это абхазско-осетинский, это признание ОРДЛО. Но в любом случае Джозеф Байден якобы предотвратил поход российских танков на Киев, Харьков и Одессу. То есть он спас человечество от большой войны и в этом смысле защитил Украину», – считает эксперт.

«Какова была вероятность этой большой войны? На мой взгляд, она стремилась к нулю изначально, но это другой вопрос. Войны же нет, значит, она предотвращена. Логично? Логично. Значит, Украину не совсем сдали? Не совсем», – разъяснил Белковский.

Он также обратил внимание на то, что позиция РФ ставит Вашингтон в трудное положение.

«Если дословно будет подписано то, что предлагает РФ, то США должны выйти из НАТО. Потому что там говорится о том, что они не могут использовать войска за пределами национальной территории. То есть они только там могут использовать, в границах США, а не НАТО. Они не могут перемещать войска, не могут так же устраивать двустороннее сотрудничество Запада за определёнными пределами», – говорит политтехнолог.

«И тут не надо забывать, что главный оппонент США – это Китай, борьба с которым происходит не только в военной плоскости и не только на тему Тайваня. Происходит она в плоскости искусственного интеллекта. Россия в этой войне не участвует никак», – утверждает Белковский.