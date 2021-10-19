Белковский объяснил успехи «Шерифа»: «Философия Приднестровья. Терять им нечего»

19.10.2021 09:30 (Мск), Москва, Елена Острякова

Футбольный клуб «Шериф» демонстрирует феноменальные успехи в Лиге чемпионов, потому что символизирует своей игрой непризнанное государство Приднестровье, которое умудряется выживать во враждебной среде уже 30 лет.

Об этом в своем телеграм-канале написал либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это фактически не молдавский, но приднестровский клуб. Что налагает особый отпечаток на его психологию. Маленькое непризнанное государство по самому способу своего бытия – дерзкий карлик, который научился выживать в перманентной борьбе с гигантами. Так экзистенциальная философия непризнанного государства проецируется на футбол. Мы лихие и отчаянные, ибо терять нам нечего, – с таким настроением живёт ПМР, с ним же играет «Шериф», – написал Белковский.

«Шериф», официально представляющий Молдову, вышел в групповой этап Лиги чемпионов и уже одержал там две победы: над украинским «Шахтером» и испанским «Реалом». Сейчас он занимает первое место в группе. Во вторник тираспольскому клубу предстоит игра с итальянским «Интером».

Напомним, что приднестровскую команду тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб, который на излете футбольной карьеры в 1997 – 2000 годах играл за российский «Зенит» и с которым стал обладателем кубка России. После он закончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Правда, в прошлом году бывший капитан «Зенита» исключил для себя возможность работать в России, посчитав это предательством.

«У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмел, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего – твоя совесть, твоё видение этой ситуации и патриотизм. Я родился на Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать. Беларусь – это совсем другое. Это и страна, с которой мы до сих пор дружим, и нормальные отношения. Тот же Казахстан, как я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ: почему нет?» – говорил Вернидуб.