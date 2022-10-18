Белковский огорчил Киселева: «Никакого самоподрыва Крымского моста не было»

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Новости Украины

Ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре Украины, которые последовали по времени сразу за подрывом Крымского моста, с самим терактом никак не связаны.

Об этом в эфире видеоблога верно служащего всем киевским режимам российского либерального журналиста Евгения Киселева заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разные группы в окружении Путина ненавидят друг друга. Допустим, Евгений Пригожин сам по себе, Рамзан Кадыров сам по себе. Хотя, сейчас они объединены определенными задачами, но их никак нельзя отнести к одной и той же группе влияния, тоже конкурирующие фирмы, они всегда находились в конфликте с федеральными силовиками. Просто, потому что это неформальные силовики Пригожин и Кадыров, которые не вписываются не в какие федеральные системы и структуры, действуют по своему усмотрению, согласовывая все вопросы или с первым лицом непосредственно, или вообще их не согласуют, а просто считают, что Путин подпишется под их действием задним числом. Настал момент, когда Пригожину, с одной стороны, а Кадырову, с другой, удалось привлечь внимание первого лица к колоссальной неэффективности как Минобороны, проигравшего «невойну», так и ФСБ, которая не смогла обеспечить безопасность даже Крымского моста. ФСБ обнаружила неспособность предотвратить этот теракт, чем усилила акции тех, кто критикует федеральных силовиков за то, что они давно зажрались и потеряли нюх. Российские силовики прозевали Крымский мост, и он был кем-то взорван», – заявил Белковский.

Киселёв тут же спросил собеседника, что он думает о версии «самоподрыва» Крымского моста.

«Мне кажется это перебор, потому что для Путина Крымский, Керченский мост – это все-таки символический объект, – разочаровал пропагандиста Белковский. – И здесь предположить, что это кто-то сделал без ведома Путина невозможно. Следовательно, Путин такие красные линии для себя переходить не может. Это все равно, что взорвать собственную резиденцию».

«Для меня очевидно, что ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре, которые последовали по времени за подрыв Крымского моста, с самим этим терактом никак не связаны. Они планировались и так. Просто потому что российские вооруженные силы начали серьезно проигрывать и отступать, и нужно было как-то на это ответить. Это совпало по времени. Кроме того, Крымский мост очень важен для снабжения, для обеспечения логистики всей южной группировки российских войск и так рисковать ни Кремль, ни отдельные группировки в Кремле не стали бы», – добавил политтехнолог.