16.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Белковский: От Кравчука до Зеленского – все знают, что Крым потерян навсегда

Крым навсегда потерян для Украины.

По крайней мере, ныне живущие поколения не дождутся его «возвращения» на Украину.

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Об этом в эфире интернет-блога «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, что вернуть Крым невозможно, понимают все украинские политики, но боятся сказать это вслух.

«Я очень рискую сейчас, что меня никогда больше не пустят на Украину, но Крым потерян навсегда.

И я думаю, что, если ввести сыворотку правды всем ведущим политикам, включая Петра Алексеевича Порошенко, они скажут то же самое…

При моей жизни этого не будет точно. Никто на это и не рассчитывает.

И Леонид Данилович Кучма заявил, что Запад будет склонять Украину к неприемлемому компромиссу», – заключил Белковский.

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