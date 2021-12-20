Белковский пророчит, что Республика Сербская будет признана отдельным государством

Входящая в состав Боснии и Герцеговины Республика Сербская отделится от БиГ и станет либо самостоятельным государством, либо войдет в состав Сербии.

Об этом в эфире видеоблога «Власть vs Влащенко» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Белковского, Россия признает это отделение, пользуясь прецедентом с признанием Западом независимости сепаратистского Косово. Это позволит получить гарантии невключения в НАТО Боснии и Герцеговины, а также Сербии.

«Очень важная точка на карте, где сейчас Россия развивает теневую активность, это Сербия, которая тоже рассматривается как элемент буферной зоны. В Москве побывал человек по имени Милорад Додик, лидер боснийских сербов – Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Он получил невероятные какие-то авансы от Владимира Путина, с которым он встретился после нескольколетнего перерыва. Не то, чтобы они контактировали до этого момента каждую неделю. И, вернувшись к себе, он немедленно продавил через нижнюю палату парламента Республики Сербской решение о выходе из состава Боснии и Герцеговины», – сказал Белковский.

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«Это решение является неполным и неокончательным, оно должно еще пройти несколько стадий, но этот процесс уже начался. Идея очень проста – по крымско-приднестровско-донецкому сценарию Республика Сербская сепарируется от Боснии и Герцеговины, тем самым предотвращая вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. А Босния и Герцеговина получила план действий по присоединению к НАТО еще в 2010 году, в отличие от Украины, Грузии и Молдовы, которые такого плана пока не получили и еще неизвестно, когда получат и получат ли», – отметил эксперт.

«И дальше будет решаться вопрос, становится ли Республика Сербская независимым государством или присоединяется к Сербии. Для Сербии уже предложены демонстративно низкие цены на российский газ и так далее. Да и сама Сербия ни в коем случае не должна идти в НАТО и Евросоюз, поскольку в этой точке с боснийскими сербами она окончательно портит отношения с западными партнерами и ее уже особо никто не будет туда тащить. Также Путин собирается во всех этих ситуациях ссылаться на косовский прецедент. Как только ему говорят: «Почему же вы признали Республику Сербскую, которая была в Боснии и Герцеговине?». – «А вы признали Косово и тем самым развязали мне руки», – заявил Белковский.