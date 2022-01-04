Белковский: Путин объявит амнистию после вручения ему Нобелевской премии мира

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Президент РФ Владимир Путин уже шёл на уступки «российской прогрессивной общественности» и Западу, а взамен получил госпереворот на Украине, поэтому больше подобных ошибок не будет.

Об этом в эфире радио «Эхо Москва» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всяким сволочам типа нас с вами нельзя давать палец – они откусят руку. В биографии Владимира Владимировича были такие случаи, когда он шёл навстречу: а) российской прогрессивной общественности; б) Западу. Например, повыпускал всех из тюрем перед Олимпиадой в Сочи. И что он получил взамен? Государственный переворот на Украине и «в Украине» одновременно?» – сказал Белковский.

В этом контексте ведущие поинтересовались судьбой осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального.

«Когда он всех освободил, выслал, начали кричать, что я – Владимир Владимирович – сделал это под давлением вашим. Да хрен с дышлом я теперь вам кого освобожу! Под вашим давлением я это сделал, не потому, что я великий, благочестивый, милосердный. А Нобелевскую премию мира дают Муратову. Вот, мне когда дадут премию мира, тогда и помилую, но не в обратной последовательности. Это я вошёл в образ Владимира Владимировича», – добавил либерал.