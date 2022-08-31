Белковский: Путин уверен в победе над изнеженными европейцами

31.08.2022  10:17 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Германия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Энергетика


Политика России провоцирует в Европе хаос, в результате которого возмущённые повышением цен на энергоносители и продовольствие европейцы заставят свои правительства отменить или ослабить антироссийские санкции.

Об этом в эфире You-Tube канала «Iton tv» заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Политика России провоцирует в Европе хаос, в результате которого возмущённые повышением цен на энергоносители...

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«Путин действительно стремится к тому, чтобы в ряде европейских стран поменялись правительства. Но при этом он не делает ставку на конкретных лиц. Герхард Шрёдер сейчас один из последних, кто может позволить себе быть публичным другом Владимира Путина, поскольку германские элиты воспринимают его как последний канал деликатной и доверительной коммуникации с хозяином Кремля, а такой человек всегда нужен.

Неслучайным было недавнее явление Герхарда Шрёдера в Москве, когда он не скрывал, что фактически задаёт фундамент для переговоров о возобновлении в полном объёме поставок российского газа и в том числе поставок газа по «Северному потоку-2», который ещё недавно считался полностью похороненным, а сейчас на полном серьёзе определённые представители германской политической и экономической элиты обсуждают ввод его в эксплуатацию.

Скорее всего ввода не будет, но сам факт обсуждения уже красноречив. Путин так или иначе рассчитывает, что европейский народ, изнеженный и избалованный десятилетиями незаслуженного благополучия, не потерпит столь кардинального роста цен на энергоносители и продовольствие, скинут нынешних правителей, которые приведут к власти любых других политиков, которые вынуждены будут в силу своих обязательств перед избирателями и необходимости урегулирования энергетического и продовольственного кризиса снять часть санкций с России.

В какой-то степени — это можно будет считать революцией, поскольку этот разрушение целостного европейского единства по отношению к режиму Путина и идущей с ним войне», – сказал Белковский.

«Видя успехи определённых оппозиционных сил в Европе, видя паническую риторику политиков в ряде стран, прежде всего в главной из них с его точки зрения Германии, надеясь на триумф республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре этого года. Путин считает, что он дожмет и перемнет всех на этом фронте», – добавил политтехнолог.

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