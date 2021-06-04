Белковский рассказал, что Путин потребует от Байдена в Женеве

04.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Главным требованием России на предстоящей встрече лидеров РФ и США может стать признание ее интересов на постсоветском пространстве.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в обмен на признание Штатами постсоветского пространства как зоны российских интересов РФ готова уступить США в вопросе поддержки Китая.

«Главным достижением он [Владимир Путин] бы считал определенный пакт с Вашингтоном, который бы предусматривал уважение Вашингтона к жизненно важным интересам Кремля, невмешательство Соединенных Штатов во внутреннюю политику и признание территорий приоритетной заинтересованности России на постсоветском пространстве и в мире вообще», – сказал эксперт.

«Конечно, ту огромную дружбу с Китаем Путин немного продал бы Вашингтону, если бы Вашингтон заплатил ту цену, которую Кремль считал бы справедливой за это. Это и является, на самом деле, главным пунктом повестки дня переговоров господина Путина с господином Байденом в Женеве», – утверждает Белковский.