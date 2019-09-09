09.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Белковский рассказал о лидерах неизбежного раскола и краха партии Зеленского

Лидерами раскола в пропрезидентской партии «Слуга народа» станут самые обидчивые и эмоциональные депутаты, самолюбие которых не выдержит пренебрежительного отношения к себе со стороны Владимира Зеленского.

Об этом в эфире киевского YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обвал начнётся не с какой-то конкретной группы, а с тех, кого в первую очередь обидит Зеленский своим недостаточным доверием, недостаточной лояльностью и пренебрежением к статусу народного депутата и политическому самолюбию народных избранников.

В этом смысле рассуждения в духе Потураева: «Вы все никто и стали депутатами исключительно благодаря Зеленскому» – с одной стороны, в этом есть значительная доля правды, но если этот тезис повторять каждый день и каждый день напоминать об этом депутатам, то самые обидчивые и эмоциональные станут лидерами раскола», – заявил Белковский.

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