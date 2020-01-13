13.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, США
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Белковский: Россия заключит большой пакт с Западом

Во время празднования 75-летия Победы над гитлеровской Германией президент РФ Владимир Путин попытается заключить соглашение с западными лидерами, которые приедут в Москву.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Девятого мая Путин очень рассчитывает собрать не только Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель, что обсуждалось на встрече с ней 11 января, но и даже Самого, то есть Дональда Трампа, и обозначить контуры нового пакта с Западом.

Его [новый пакт] сокращённо можно назвать «Трамапут» – Трамп, Макрон и Путин. Или «Травмпункт», потому что надо залечить политико-психологические травмы в отношениях России с Западом», – сказал Белковский.

Также он выразил сомнение в том, что договор будет иметь всеобъемлющий характер, потому что «тоталитарная» Россия не соответсвует европейским ценностям.

«При этом я по-прежнему не верю во всеобъемлющий характер этого пакта, потому что Россия по-прежнему собирается оставаться авторитарной коррумпированной страной, несовместимой с основными западными ценностями. Но это, как по анекдоту, пусть у Рабиновича, то есть Владимира Путина, голова болит», – резюмировал либерал.

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