Белковский сдал источники, которыми питается политолог-фейкомёт Соловей

08.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Телеграм-канал «Генерал СВР», который занимается фейковыми вбросами якобы из Кремля, финансируется украинскими бизнесменами.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На телеграм-канал «Генерал СВР» постоянно ссылается в своих публичных выступлениях скандальный политолог Валерий Соловей, когда сам боится озвучивать наиболее оскорбительные тезисы о президенте РФ Владимире Путине.

«Хочу заметить, кстати, что не менее легендарный, чем Валерий Соловей, telegram-канал «Генерал СВР», по некоторым косвенным признакам, финансируется видными украинскими бизнесменами и, собственно, к Службе внешней разведки России никакого отношения, на мой взгляд, не имеет. Хорошо, если я ошибаюсь», – сказал Белковский.

Ранее он заявлял, что Соловей связан с бизнес-структурами Харькова, принадлежащими оппонентам покойного мэра города Геннадия Кернеса, но не Арсену Авакову.