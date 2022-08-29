Белковский сокрушается: Пономарёв подставляет всех оставшихся в РФ либералов

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Новости Украины

Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев – единственный, кто голосовал в парламенте против воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, ведёт себя крайне безответственно, призывая к вооруженному сопротивлению против политического режима в России, находясь на территории другой страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть и Влащенко» заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь «сытый голодного не розумие», поскольку Илья Пономарев позиционируется всё-таки, как украинский игрок и политик, в то время, как его оппоненты остаются россиянами. Это две большие разницы в нынешней ситуации. Но я считаю, что любые призывы к вооруженному сопротивлению должны исходить непосредственно от тех, кто в нем участвует и кто его возглавляет. Это не может находиться непосредственно в пропагандистской плоскости», – говорил либерал.

«Я отношусь с большим сочувствием к тому, что он делает, и это его личный выбор. Но это дает почву не только для Путина и компании, но и для значительной части западных элит представить себе это, как террористическую активность, как террористическое подполье, что нигде никем не одобряется. В этом смысле он бросает тень на всех тех, кто не согласен со спецоперацией Z, а Путину дает известные козыри. Я много лет знаю Пономарева, дружу с ним, я не сомневаюсь в искренности его намерений, желаю ему всяческого успеха, но я сам не готов поддержать никакого создания террористического подполья», – предусмотрительно открестился Белковский.