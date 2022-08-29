Белковский сокрушается: Пономарёв подставляет всех оставшихся в РФ либералов

29.08.2022  00:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 1622
 
Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев – единственный, кто голосовал в парламенте против воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, ведёт себя крайне безответственно, призывая к вооруженному сопротивлению против политического режима в России, находясь на территории другой страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть и Влащенко» заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев – единственный, кто голосовал в парламенте против...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Здесь «сытый голодного не розумие», поскольку Илья Пономарев  позиционируется всё-таки, как украинский игрок и политик, в то время, как его оппоненты остаются россиянами. Это две большие разницы в нынешней ситуации.

Но я считаю, что любые призывы к вооруженному сопротивлению должны исходить непосредственно от тех, кто в нем участвует и кто его возглавляет. Это не может находиться непосредственно в пропагандистской плоскости», – говорил либерал.

«Я отношусь с большим сочувствием к тому, что он делает, и это его личный выбор. Но это дает почву не только для Путина и компании, но и для значительной части западных элит представить себе это, как террористическую активность, как террористическое подполье, что нигде никем не одобряется. В этом смысле он бросает тень на всех тех, кто не согласен со спецоперацией Z, а Путину дает известные козыри.

Я много лет знаю Пономарева, дружу с ним, я не сомневаюсь в искренности его намерений, желаю ему всяческого успеха, но я сам не готов поддержать никакого создания террористического подполья», – предусмотрительно открестился Белковский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть