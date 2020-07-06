Белковский советует Турчинову провоцировать грызню Зеленского и Авакова

06.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вернувшийся в политику в качестве главы штаба партии «Европейская солидарность» бывший секретарь СНБО Александр Турчинов может стать своеобразной точкой сборки различных политиков вокруг экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень серьёзный сигнал, ибо Турчинов политически фигура более крупная, чем Порошенко. Он сильный организатор, я помню его по 2004 году, я сделал этот вывод из наблюдений за работой предвыборного штаба Ющенко, где многие организационные вещи были именно на Турчинове, в то время, как руководитель штаба Зинченко больше занимался политическими и представительскими вещами.

Потом Турчинов занимался предвыборными кампаниями Тимошенко в том десятилетии, и большая часть из них была успешна, даже более успешна, чем казалось в начале – её парламентские кампании в 2006-2007 годах», – напомнил Белковский.

«Турчинов может стать точкой сборки многих политиков, которые просто так бы не пришли к Порошенко. И мне представляется, что близится точка, когда люди, отказавшие в поддержке Порошенко на выборах прошлого года, в преддверии этих выборов будут искать новый механизм консолидации с властью, разочаровавшись в Зеленском», – добавил он.

Либерал посоветовал обновлённой политсиле Порошенко начинать раскачивать ситуацию внутри правительства Зеленского.

«Я бы дал Турчинову как лидеру сопротивления Зеленскому самый главный совет, на что надо сделать акцент в его деятельности – безусловно, на нагнетании противоречий между Зеленским и Аваковым. Если этот конфликт удастся как следует разжечь и жёстко противопоставить Авакова Зеленскому, это будет важный первый шаг для того, чтобы дестабилизировать нынешнюю систему власти в целом и подготовить её транзит перед следующими выборами президента», – посоветовал Белковский.