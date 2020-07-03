03.07.2020, Москва, Иван Добровольский
 
Запад, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, США
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Bellingcat поймали на подготовке русофобской провокации против Федерального агентства новостей


Британский информресурс Bellingcat пытается втянуть работников Федерального агентства новостей в диверсию.

Становится очевидным, что это делается по заказу западных заказчиков, ведь в преддверии американских выборов президента активно ведет себя не только политическая элита.

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Формируя информационные аферы, создается основа для будущих обвинений в адрес РФ в мифическом вмешательстве в президентские выборы в США.

Bellingcat часто попадается на публикации фейков. Так могло бы произойти и в этот раз. Журналист британского издания через WhatsApp и Twitter связывался с сотрудниками ФАН и пытался втянуть их в информационную аферу. Представившись Питером ван Хьюсом, британский журналист намеревался подготовить материал для масштабной фальсификации.

Питер во время беседы с российскими журналистами из USA Really и ФАН расспрашивал об освещении американской политики и влиянии на американское общество через публикации. Особенно интересовался материалами, связанными с выборами президента США.

Не получив необходимого ответа на свои провокационные вопросы, сотрудник Bellingcat начал напрямую предлагать вознаграждение за то, что россияне опубликуют ложь и подтвердят вмешательство во внутреннюю политику Соединенных Штатов.


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