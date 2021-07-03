03.07.2021, Москва, Андрей Соколов
 
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Bellingcat стал эталоном для польских журналистов

Польская ассоциация Demagog разыгрывает среди журналистов три экземпляра книги об успехе «независимых расследователей» Bellingcat....

Польская ассоциация Demagog разыгрывает среди журналистов три экземпляра книги об успехе «независимых расследователей» Bellingcat. Творение Элиота Хиггинса увидело свет в феврале этого года, оно уже переведено на польский язык и вышло в тираж благодаря издательскому дому Post Factum.

Demagog – первая организация в Польше, которая занимается факт-чекингом, предоставляет гражданам беспристрастную и достоверную информацию и борется с fake news.

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Условия конкурса просты: для того, чтобы получить книгу, участникам нужно написать краткое эссе об известном журналистском расследовании и объяснить, чем именно оно запомнилось.

В качестве эталона поляки предлагают рассматривать материалы Bellingcat – первой в мире гражданской службы онлайн-расследований, независимые журналисты которой проверяют и публикуют факты со всего мира. Глава организации якобы показал своим примером, что хорошее расследование можно сделать, даже сидя перед экраном компьютера, не обладая особыми знаниями и ресурсами. Demagog искренне верит, что Элиот Хиггнс сутками напролет анализировал открытые источники, преодолевал языковой барьер с помощью переводчика Google и лишь благодаря такому упорству смог ответить на животрепещущие вопросы о том, кто стоит за крушением боинга Malaysia Airlines в 2014 году и даже о том, кто и чем отравил Сергея Скрипаля. «Революция в журналистских расследованиях», не иначе.

Вот только свои материалы о пагубном влиянии России «независимые журналисты» Bellingcat пишут, опираясь на тезисы североатлантических структур и не без поддержки заинтересованных западных фондов, а для расследований используют целый ряд онлайн-инструментов по сбору и анализу информации, которому позавидуют даже частные детективы.

Впрочем, польские коллеги от британских расследователей ушли недалеко. Факт-чекингу и работе с «достоверными» источникам они учатся на гранты посольства США, а одним из главных партнеров организации выступает Фонд Стефана Батория – соросовский подрядчик, продвигающий демократию как в самой Польше, так и в соседней Республике Беларусь. Его же можно встретить и в списке доноров самой Bellingcat. Правда, уже через организацию-прокладку – брюссельский фонд Civitates, который не так давно выделил «независимым расследователям» грант на 115 тысяч евро.

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