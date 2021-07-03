Bellingcat стал эталоном для польских журналистов

03.07.2021, Москва, Андрей Соколов

Польская ассоциация Demagog разыгрывает среди журналистов три экземпляра книги об успехе «независимых расследователей» Bellingcat. Творение Элиота Хиггинса увидело свет в феврале этого года, оно уже переведено на польский язык и вышло в тираж благодаря издательскому дому Post Factum.

Demagog – первая организация в Польше, которая занимается факт-чекингом, предоставляет гражданам беспристрастную и достоверную информацию и борется с fake news.

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Условия конкурса просты: для того, чтобы получить книгу, участникам нужно написать краткое эссе об известном журналистском расследовании и объяснить, чем именно оно запомнилось.

В качестве эталона поляки предлагают рассматривать материалы Bellingcat – первой в мире гражданской службы онлайн-расследований, независимые журналисты которой проверяют и публикуют факты со всего мира. Глава организации якобы показал своим примером, что хорошее расследование можно сделать, даже сидя перед экраном компьютера, не обладая особыми знаниями и ресурсами. Demagog искренне верит, что Элиот Хиггнс сутками напролет анализировал открытые источники, преодолевал языковой барьер с помощью переводчика Google и лишь благодаря такому упорству смог ответить на животрепещущие вопросы о том, кто стоит за крушением боинга Malaysia Airlines в 2014 году и даже о том, кто и чем отравил Сергея Скрипаля. «Революция в журналистских расследованиях», не иначе.

Вот только свои материалы о пагубном влиянии России «независимые журналисты» Bellingcat пишут, опираясь на тезисы североатлантических структур и не без поддержки заинтересованных западных фондов, а для расследований используют целый ряд онлайн-инструментов по сбору и анализу информации, которому позавидуют даже частные детективы.

Впрочем, польские коллеги от британских расследователей ушли недалеко. Факт-чекингу и работе с «достоверными» источникам они учатся на гранты посольства США, а одним из главных партнеров организации выступает Фонд Стефана Батория – соросовский подрядчик, продвигающий демократию как в самой Польше, так и в соседней Республике Беларусь. Его же можно встретить и в списке доноров самой Bellingcat. Правда, уже через организацию-прокладку – брюссельский фонд Civitates, который не так давно выделил «независимым расследователям» грант на 115 тысяч евро.