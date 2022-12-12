«Беллингкэт» – сливной бачок британской разведки

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В списке антироссийских нежелательных организаций западная контора Bellingcat занимает, пожалуй, особое место. Основана в 2014 году за несколько дней до катастрофы малайзийского «боинга» в небе над Донбассом. Структуру возглавляет Элиот Хиггинс, его подчинённые, называющие себя «журналистами» и «расследователями», в большинстве своём не имеют ни профильного образования, ни опыта.

Сам же основатель Bellingcat Хиггинс долгое время был невостребованным финансовым аналитиком, которому в 2012 году пришлось переквалифицироваться ̶в̶ ̶у̶п̶р̶а̶в̶д̶о̶м̶ы̶ ̶ в блогеры, освещающему из погреба события войны в Сирии.

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«Центр журналистских расследований» Хиггинса работает в духе модной в наше время «разведки из открытых источников», или OSINT, однако непредвзятые специалисты неоднократно обращали внимание общественности, что «эксперты» «центра расследований» используют в своей «аналитике» непроверенные слухи и «сплетни в виде версий», а никак не надёжную и проверенную информацию. В связи с чем Bellingcat давно заслужил носить погоняло в русском переводе «Кот-мудозвон» вместо кота из сказки, к которому мышам всё-таки удалось привязать колокольчик.

В настоящее время Bellingcat существует в форме двух юридических лиц, одно из которых, Bellingcat, Ltd, зарегистрировано в Великобритании в 2015 году, а другое – Stitching Bellingcat – в Нидерландах, в 2018 году.

Обеими подразделениями руководит всё тот же диванный обер-фейкомёт Хиггинс.

Интересно и то, что «подразделение журналистских расследований» Bellingcat с недавнего времени возглавляет болгарский журналист Христо Грозев, что, по-видимому, является реакцией руководства «центра» на лавину упрёков, что, собственно, журналистов в их нестройных рядах исчезающе мало.

А тот факт, что второе юридическое лицо «центра» зарегистрировано в Нидерландах, говорит о том, что британская лавочка по производству фальшивок уделяет большое внимание следствию по делу крушения рейса МН-17.

С тех пор, как Bellingcat получил мировую огласку и даже стал пользоваться поддержкой западных «правозащитников», в среде критиков организации возник вопрос: за чей счёт работает контора, на которую всерьёз ссылаются мировые СМИ и по мотивам публикаций которой делаются запросы в британском парламенте?

Вскоре выяснилось, что «аналитический центр» кормится с руки сразу нескольких одиозных корыт, среди которых числятся «Атлантический совет» (вашингтонский консервативный аналитический центр, продвигающий интересы НАТО), фонд «Открытое общество» рептилоида Джорджа Сороса, а также Министерство обороны и МИД Великобритании.

Эти интересные подробности первым разболтал сам Элиот Хиггинс в интервью обозревателю «Би-би-си» Стивену Сакура, а уже документальные доказательства кормёжки Bellingcat с щедрых рук государственных и негосударственных заказчиков подтвердили источники WikiLeaks и «Киберберкут».

То есть, говорить о непредвзятости «аналитики» Bellingcat говорить не приходится – кто девушку ужинает, тот её и танцует.

Когда в одном из интервью с западным журналистом Хиггинсу было предъявлено обвинение работы за денежки неуважаемых заказчиков, тот со слезой в голосе принялся оправдываться, что «это работа ради продвижения либеральных ценностей», а деньги – это так, ценность преходящая и заострять внимание на них не стоит.

Собственно, подборочка интересов «Кота-мудозвона» выглядит весьма и весьма тенденциозно и имеет явную антироссийскую фиксацию: катастрофа рейса МН-17, дело Скрипалей (кстати, где они?), «отравление» Навального, убийство чеченского террориста Хангошвили в Берлине, к которому изначально проявляли большой интерес британские спецслужбы.

Кроме того, фабрика фейков Хиггинса направлена и против дружественных России стран, таких как Китай, Сирия, Иран.

Действует лавочка Хиггинса настолько топорно, что относительно её «расследований» возникает масса вопросов даже у западных журналистов.

К примеру, один из пассажей Bellingcat, посвящённый якобы причастности российских спецслужб к крушению малазийского «боинга» над Донбассом, – «генерал ФСБ, приехавший в автомобиле ГРУ», – вызвал отчётливую реакцию «лицорука» аж в мировом сообществе военных корреспондентов.

Главной особенностью антироссийской деятельности Bellingcat является создание и распространение фальшивок на тему «нарушения прав человека», что вполне объяснимо, поскольку обвинения в нарушении сферических «прав человека» в вакууме являются излюбленным поводом для вмешательства коллективного Запада во внутренние дела других государств.

Впрочем, один из соучредителей Bellingcat, компания Bentech, работающая под крышей разработчика программного обеспечения для людей с ограниченными возможностями, открыто заявляет на своём сайте, что в списке её приоритетов «развитие глобального движения за права человека, обеспечение и поддержка эффективного, безопасного и открытого управление информацией, обучение и технология сбора данных для правозащитников, полевых работников, исследователей и журналистов… Поддержка, защита и дополнение усилий правозащитников стратегическими технологическими изобретениями».

В переводе с либеральной «фени» — обеспечение «расследователей» типа Хиггинса необходимыми технологиями по выявлению «преступлений авторитарных режимов».

Изучение спонсоров Bentech даёт ожидаемый результат. Лавочка харчится от щедрот «типа негосударственной организации» USAID, являющейся структурным подразделением Госдепа США.

Интересно, что в учредительном акте голландского подразделения Stitching Bellingcat, помимо Элиота Хиггинса, выступающего мордой лица «независимых журналистских расследований», значатся два человечка, связанные с американскими спецслужбами. Это первые члены наблюдательного совета Bellingcat: Пол Раду и Кейт Хиатт.

Весь пончик в том, что проект Bellingcat сначала был зарегистрирован как коммерческая организация, а уже через пару лет его переводят в разряд некоммерческих, причём люди, которые провернули этот финт ушами, являются представителями американской «мягкой силы», причём, Пол Кристиан Раду, уроженец Румынии, с начала 2000-х выступает функционером Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), находящегося на содержании фонда Сороса «Открытое общество».

Удивляться паутине перекрёстных связей из наблюдателей и источников финансирования не следует: все эти усилия координируются и работают, главным образом, на интересы евроатлантизма, которые десятилетиями продвигают в разные страны мира западные разведки и аффилированные с ними фонды.

Появление в составе «центра независимых расследований» болгарина Христо Грозева стало определённой вехой в карьере Bellingcat, поскольку этот деятель умудрился навалить хеопсовы пирамиды навоза, создав вокруг своего нового места работы невыносимое амбре информационного козлятника.

Всё дело, видимо, в том, что у Грозева накопились личные счёты к России, заставляющие его срываться с резьбы и портачить, невольно разоблачая истинную сущность лавочки Хиггинса сотоварищи.

Сей «братушка» в «святые девяностые» наплодил на территории нашей страны целую сеть коммерческих радиостанций, но в 2006 году был высажен пинком в родной Пловдив и потерял бизнес в связи с деятельностью, связанной с работой на западные спецслужбы.

Примкнув к команде Хиггинса, Грозев развил бурную деятельность, стараясь нагадить России всеми неправдами.

В частности, после того как «расследователь» Bellingcat Христо Грозев стал ключевым свидетелем обвинения в процессе над предполагаемым убийцей Зелимхана Хангошвили, он признался, что использовал «метод дачи взяток» для получения доступа к российской базе данных паспортов и налогоплательщиков, что само по себе уголовно наказуемо.

Впрочем, свои преступные действия «братушка» Грозев оправдывал тем, что в «расследованиях против России все пути разрешены» (февраль 2021 года).

Апофигеем деятельности Грозева стало подтверждение своего участия в операции украинских спецслужб в попытке вербовки российских пилотов с целью угона боевого самолета ВКС России.

Очень быстро Грозев осознал, что сболтнул лишнего, и принялся оправдываться, что выступал «всего лишь» наблюдателем за «попытками россиян и украинцев обмануть друг друга», а сам-то он в это время «снимал кино» со своей командой.

Попытка Грозева сохранить лицо, рассказывая всем подряд, как «ФСБ поняли, что их разоблачили, а ГУР догадались, что не получат пилотов и самолёт» получилась слабой, поскольку им невольно был выдан факт, что в авантюре ГУР участвовали структуры НАТО, а Bellingcat выступал у них на подхвате «независимым расследователем».

Эксперты считают, что конторки вроде Bellngcat разведслужбы используют для слива разного рода компроматов, сфабрикованной дезы, для организации информационных вбросов, которые являются основным элементом операций информационной войны.

В последние годы все разведки, включая консервативную британскую, обзавелись официальными представителями. Но, поскольку, общественность спецслужбам особо не верит, то специфически подобранную информацию спецслужбы предпочитают сливать через внешние, якобы никак не связанные с ними СМИ, в которых либо работают разведчики или их агентура под прикрытием, либо СМИ, которые финансируются через определённые «прокладки» теми же разведками.

Делается это для того, чтобы СМИ, которые считаются свободными и независимыми, сохраняли кредит доверия даже тогда, когда они вбрасывают в публичное пространство откровенные фальшивки.

Таким образом, Bellingcat, через массу «прокладок», выступает сливным бачком британской разведки МИ-6 и действует в её интересах. И это всё, что следует знать о «независимом центре журналистских разоблачений».