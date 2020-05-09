«Белого вождя» подменили?

09.05.2020, Киев, Александр Александровский

Слухи о том, что создатель «Азова» и «Нацкорпуса» Андрей Билецкий с товарищами избил бывших соратников Назария Кравченко и Сергея Филимонова, удивления не вызвали. Это обычное дело в «азовском» движении. Удивительно, что Кравченко и Филимонов в течение дня так и не продемонстрировали побоев.

Билецкий в последнее время с разных телеканалов беспощадно оттаптывался по активисту Сергею Стерненко, имеющему дурную славу убийцы, наркобарыги и крышевателя борделей. Сколько бы ни петушился в таких пикировках Стерненко, с него летели перья. Ведь Билецкий озвучил то, что разделяют многие националисты, побывавшие на фронте: а почему там не было Стерненко?

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В пятницу национал-патриотическая общественность была взбудоражена постом Назария Кравченко: «Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших побратимов и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Благодарю всех побратимов за их время и вдохновение в попытках переубедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают».

То, что «пострадавший» не показал публике отрихтованное лицо, говорит о недоработках либо со стороны Билецкого и побратимов, либо со стороны устроителей пиар-кампании «все на защиту Стерненко». Но есть много примеров, как «азовцы» проводят такие беседы с бывшими побратимами.

Вот как выглядел после общения с бывшими соратниками Олег Ширяев, одно время возглавлявший Гражданский корпус «Азов» в Харькове, а потом рассорившийся с «азовцами».

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Сломанный нос, капельницы. Сразу видно, что был конфликт. А что могут предъявить «пострадавшие» из фан-клуба Сергея Стерненко?

Популярный украинский блогер Анатолий Шарий высказался в своем телеграм-канале: «Кто такие Кравченко и Филимонов? Бывшие ультрас, впоследствии ставшие функционерами Нацкорпуса, а потом внезапно переметнувшиеся к порохоботам. Причем переметнулись в аккурат перед выборами. Начали выполнять несложные поручения петиной команды, потом вообще рассосались. Они также начали активно выступать в защиту убийцы Стерненко».

Слева направо: Филимонов, Стерненко и Кравченко.

Переметнулись? Но так просто выйти из азовской «движухи», еще и прямиком в недружественный лагерь, никому не удавалось. Переметнулись — и обошлось без больнички, как у Ширяева, и сомнительных самоубийств, как в случае с «азовцами» Бабичем и Княжевским? Странно. Билецкий стал уже не тот? Или «белый вождь» не настоящий?!

Вот мы и дождались очередных разборок внутри националистической среды, когда Богдан Буткевич, пропагандон с амбициями Геббельса и интеллектом обезьяны, отвязывается на «белого вождя» Андрея Билецкого. Что бы это значило?

Многое может объяснить сама фигура бывшего «нацдружинника» Филимонова («Сына Перуна»). В 2018 году он не просто организовал нападение на главу Антифашистского комитета Украины Александра Кононовича и лидера украинских комсомольцев Михаила Кононовича, но и бахвалился этим в Фейсбуке. Маршрут братьев Кононовичей, приехавших в типографию забирать антифашистские листовки, «нацдружинники» тогда отследили с помощью товарищей из спецслужбы. Скорее всего, прослушивался телефон, когда заказчик листовок созванивался с типографией.

Добавим сюда и такие немаловажные детали. В конце 2019 года Сергей Филимонов вместе с Сергеем Стерненко и нацистом Игорем Маляром засветились на протестах в Гонконге. А Маляр еще и фотографировался там с журналистским удостоверением. С трудом верится в то, что это была просто туристическая поездка в Гонконг. Несложно догадаться, что Филимонов не просто ушел от Билецкого. Он ушел к другим кураторам. А СБУ не позволила бы выкормышам Авакова так просто взять и обидеть ее людей. Обратите внимание на то, как Кравченко завершает свой пост: «Своих не бросают».

Украинские нацисты, засветившиеся в Гонконге.

А теперь мы можем всерьез прислушаться к версии Телеграмм-канала «Легитимный»: «Наш источник сообщает, что «националисты» и экс-участники Нацкорпуса Кравченко и Филимонов приехали на «стрелку» к Билецкому и хотели порешать за Стерненко. Билецкому предъявили, что он, мол, не прав и пусть заберет свои слова обратно, иначе будет «плохо». У Билецкого упала планка, и он им сделал «плохо» сразу на месте. История с якобы «избиением» Билецким националистов Кравченко и Филимонова показательная и подтверждает нашу раскладку, что идет передел за «героя-лидера» в радикальной среде. Западные партнеры поставили на Сергея Стерненко и начали прокачку, но Билецкий против того, чтобы «восхвалять» того, на кого укажут партнеры».

И становится понятно, с чего бы вдруг так суетится вокруг этой истории Маси Найем, защитник потерпевших Кравченко и Филимонова: «Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко». А свидомая журналистика вообще напоминает жену Семена Горбункова в «Бриллиантовой руке»: «А! Рука! Его пытали! Как же я раньше не догадалась?!»

Возможно, западные партнеры действительно поставили на недочеловека Стерненко как лидера радикалов, насолив «сверхчеловеку» Билецкому. Но не исключено, что это СБУ не торопится сливать свои ценные кадры. В обоих случаях с одинаковым успехом включаются сирены и начинают истерику Маси Найем, свидомая журналистика, упоротые активисты.

Но и это еще не всё. Национальный корпус заявил в своем паблике, что личности Стерненко разговор с бывшими побратимами вообще не касался. Сторона Билецкого утверждает, что на встрече речь шла «о недостойном поведении с точки зрения азовской и ветеранской этики». И якобы на эту встречу Филимонов, Кравченко и их товарищи приехали с оружием, и были в большинстве. Поэтому Нацкорпус называет циничной брехней и клеветой все разговоры о пытках и избиении.

Кстати, если учесть, как Стерненко, друг «потерпевших», трактует свою стычку с одесскими прохожими, закончившуюся жестоким убийством, то больше доверия вызывает версия Нацкорпуса.

Но есть одно «но»…

Наезды Билецкого на Стерненко, прозвучавшие в эфире канала ZIK, хорошо известны публике. Даже Шарий с удовольствием цитировал эту речь. И что же мы слышим в заявлении Нацкорпуса? «Национальный корпус всегда выступал за право граждан на самозащиту и готов предоставить поддержку Сергею Стерненко, как и любому другому гражданину, в его борьбе против попыток власти представить самооборону тяжелым преступлением. О чем накануне прямо заявил лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в видеообращении на своем YouTube-канале».

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Может, западные партнеры уже переориентировали Нацкорпус? Или подменили Билецкого?