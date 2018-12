Белоленточники ликуют: Кощунницы из Pussy Riot засудили Россию на Западе

04.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Участницы скандальной группировки Pussy Riot, получившей печальную известность после кощунственного перфоманса в храме Христа Спасителя в Москве, претендуют на 48,760 евро из бюджета России – соответствующий вердикт сегодня подтвердил Европейский суд по правам человека.

«Приговор по уголовному делу Pussy Riot подлежит отмене, компенсация в 48,760 евро должна быть выплачена. Решение по делу Mariya Alekhina and Others v. Russia (no. 38004/12) от 17 июля 2018 года вступило в силу. Комиссия из пяти судей ЕСПЧ отказала властям России внести дело на рассмотрение Большой палаты Суда. Начался отсчет трехмесячного срока исполнения решения – выплаты компенсации и пересмотра приговора», – сообщил «правозащитник» Павел Чиков из организации «Ангора», что защищала «пусек».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Судебный вердикт по скандалисткам уже горячо поддержал руководитель либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Ведь говорили и писали – приговор по делу Pussy Riot абсолютно несправедлив и ничего общего эта «двушечка» к правосудию никакого отношения не имеет», – рассуждает Венедиктов в блоге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в феврале 2012 года «Пусси Райот» прорвались к алтарю храма Христа Спасителя в Москве и начали там исполнять издевательские песни и танцы. За это они позже понесли уголовное наказание и отбыли тюремные сроки. Ранее одна из участниц «Пусс Райот» Надежда Толоконникова принимала участие в еще одной скандальной акции – групповом соитии в московском Зоологическом музее.