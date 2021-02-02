Беломайдан был разработан в «Rand Corporation» за год до событий – сенатор РФ

02.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Американская структура «Rand Corporation», которая подогревает антироссийские настроения на Украине, а также осуществляет поддержку несанкционированных акций в Москве, разрабатывала сценарии дестабилизации обстановки на постсоветском пространстве за год до соответствующих событий.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш МИД уже называл эту структуру, а я об этом говорил в течении последних трёх лет, – «Rand Corporation». Американская политическая система несколько иначе устроена, чем, например, наша, и там разного рода такие программы воздействия, в том числе методом вмешательства во внутренние дела, разрабатываются структурами, типа «Rand Corporation», получающими за это неплохие деньги из Госдепа, Пентагона и других структур. Это сотни миллионов долларов ежегодно.

И там разработали стратегическую программу разбалансировки России – как нас разбалансировать, перегрузить, чтобы потом перезагрузить. Там есть несколько разделов, один из которых называется «Содействие демократии в Белоруссии». Это было создано за год до событий. Там были и другие разделы – «Дестабилизация Кавказа» за год до событий вокруг Нагорного Карабаха. И я могу продолжить», – рассказал Климов.

По словам сенатора, для США и НАТО сама Белоруссия представляет интерес только как составная Союзного государства, член ОДКБ и как страна – стратегический партнёр России.

«Но самое главное – как модель, на которой можно найти способы развала Российской Федерации», – подчеркнул он.

Исходя из вышесказанного, Климов отметил, что люди, которые выходят на протесты против определённой политической фигуры, становятся жертвами геополитических игр Запада.

«Их отношение к тому или иному политику – это одно, я не хочу это ни комментировать, ни обсуждать никоим образом, это их страна и внутреннее дело.

Но, извините, что произошло в Беларуси, и что было реализовано при помощи спецслужб Украины под кураторством спецслужб США? – напомнил сенатор. – Они выманили наших граждан, привезли их обманным путём в Минск, затем представили как людей, которые собираются там осуществлять госпереворот, на этом основании напряглись отношения между Минском и Москвой, затем это пытались подхватить украинские политики, затем из этого сделали информационную бомбу.

Где сейчас это всё, забыли? Это кто делал? Это же делали не те люди, которые выходят на протестные акции в Белоруссии, это делали офицеры спецслужб украинских и американских. Как только раскрыли – оп, за ширму унесли, выносят новые декорации».

«Протесты, которые проходят в Беларуси, их так же пытаются направить с тем, чтобы ослабить эту страну. Это не Климов придумал, просто почитайте план «Rand Corporation», который за год до событий всё это уже излагал, и один из этих разделов специально таким образом и называется», – заключил Андрей Климов.