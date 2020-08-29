Беломайдан действует хитрее, чем украинский Евромайдан

29.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Попытка госпереворота в Белоруссии очень напоминает украинский Майдан, но минские протестующие поступают хитрее – не давая повода себя задержать, они полностью парализуют жизнь страны.

Об этом в эфире YouTube-канала писательницы Дианы Кади заявил экс-премьер ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Лукашенко находится в ситуации, довольно похожей на ту, в которой был Янукович в январе 2014 года… Янукович в этой ситуации отпраздновал труса, сбежал, слился, произошёл военный переворот, и дальше началась война. Лукашенко явно парень, сделанный из другого материала, и посмотрим, удастся ему выстоять, или нет.

А против него ведут игру по тем же самым лекалам, по каким разворачивался Майдан. В принципе, можно приводить и другие аналогии – очень напрашивается аналогия с армянской «революцией пешеходов», которая была относительно недавно», – отметил Бородай.

Он рассказал, что белорусские протестующие избрали очень хитрую тактику – беспорядки не учиняют, но полностью парализуют жизнь государства.

«В принципе, сейчас белорусская оппозиция пользуется той же самой тактикой – исключительно мирный протест, нет повода их хватать, бить, волочь в кутузку и, тем более, стрелять. Но парализуется жизнь – это такое медленное, постепенное, нарастающее во всех точках давление. Это именно парализация жизни.

И, тем самым, всё большее и большее количество людей этот протест захватывает, они всё больше и больше втягиваются, потому что им всё время объясняют, что протест – это хорошо, модно, и, самое главное, что протест – это безопасно. Можно делать революцию, не выходя из собственной кухни – достаточно просто выйти на балкон и начинать стучать в кастрюлю половником. И ты уже революционер, вот так вот просто и дёшево.

И, на самом деле, это всё имеет эффект. Сумеет с этим справиться Лукашенко или нет – не знаю, но есть серьёзные опасения», – резюмировал Бородай.