Беломайдан финансировался за счет средств ООН

27.09.2021 14:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Средства, выделяемые ООН на поддержку инвалидов в Белоруссии, шли на финансирование массовых протестов. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предоставил эти факты генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу во время личной встречи в Нью-Йорке.

Об этом чиновник рассказал белорусскому телеканалу СТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как оказалось, он даже не знал некоторых моментов. Отдельные его помощники, представители стран ЕС (они нам известны) за его спиной делают ряд неприглядных вещей. Ближайшее время будут опубликованы материалы по линии ООН. В них мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства, выделяемые на людей с инвалидностью, на поддержку протестных акций и тому подобное», – сказал Макей.

Он также сообщил, что в личных беседах европейские дипломаты дают негативную оценку самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской и ее окружению.

«Мне довелось услышать конфиденциальные оценки со стороны европейских коллег в адрес известной мадам, которая находится в бегах за рубежом и ее коллег – «детей революции». Мадам чувствует себя очень нервозно с учетом того, что ничего не получается из их обещаний. Я так понял, что многие очень скептически оценивают деятельность этих «детей революции», но, к сожалению, с учетом общественного мнения в своих странах не могут открыто говорить об этом, и поэтому вынуждены делать какие-то шаги, которые якобы свидетельствуют о поддержке этих «детей революции», – сказал Макей.