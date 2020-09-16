Беломайдан может обернуться кровавой бойней похлеще, чем на Украине, – Килинкаров

16.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Хороших решений ситуации в Белоруссии на сегодняшний день не осталось, нужно хотя бы минимизировать последствия того, что уже произошло.

Об этом в эфире канала «Россия1» рассказал экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы говорите о конституционной реформе, вы знаете, когда это надо было делать? Позавчера! Сегодня надо как-то обезопасить людей на улицах. Эти митинги все равно будут проходить, но надо обеспечить безопасность жителей Белоруссии. Это самая главная сегодня задача, вы с ними ни о чем не договоритесь. Если победят они, я ставлю вообще под сомнение целостность Белоруссии.

Я считаю, что в случае, если будет проведен какой-то кровавый майдан и переворот – это закончится еще худшим вариантом, даже чем в Украине. Это будет кровавая бойня, и Украина покажется лепетом новорожденного младенца – чтоб вы понимали, что у вас происходит. А если останется Лукашенко, то есть шанс на то, что Беларусь сохранится в тех границах, в которых она есть сегодня», – заявил экс-депутат.

«И надо выбирать: хороших решений в Белоруссии на сегодняшний день нет, их просто не существует. Надо минимизировать последствия того, что уже произошло», – подчеркнул Килинкаров.