Беломайдан напоминает «оранжевую революцию», до «гидности» там далеко – Кулеба

09.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Белоруссии нет социального запроса на разворот страны на Запад, протесты бушуют вокруг внутренних проблем, а потому сравнивать Беломайдан с украинской «революцией гидности» некорректно.

Об этом в интервью «Gazeta UA» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как участник обеих революций – и «оранжевой», и «гидности», я считаю, что больше параллелей с «оранжевой революцией» и нынешними событиями в Белоруссии, чем параллелей с «революцией достоинства».

В 2014 году, безусловно, была усталость от Януковича как определённой системе управления, хотя, видите, украинское терпение лопнуло за три года (в отличие от белорусских 26-ти – ред.), но, всё-таки, революция была о выборе, куда будет двигаться страна. Или она будет развиваться как часть Европы, или она будет развиваться как часть Русского мира», – заявил Кулеба.

(При этом «участник обеих революций» умолчал, что на первом этапе Евромайдана обывателей утверждали, что «это против коррупции, а не против России», – примерно так же, как и сейчас в Минске).

Кулеба полагает, что в Белоруссии темы геополитического разворота нет. Более того, по оценке министра, при любом сценарии белорусы не развернутся в сторону Европы.

«Белоруссия хочет оставаться в состоянии равновесия с лёгким уклоном в российскую сторону, и для меня это делает различие между протестами ключевым. Потому что тогда (в 2014-м – ред.) решалось, куда будет двигаться страна, какой будет эта страна, а в Белоруссии сейчас это не решается. Страна будет оставаться на месте, решается только вопрос, как она будет организована изнутри и как она будет управляться», – объяснил глава украинского МИДа.