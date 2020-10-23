23.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Сюжет дня
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Беломайдан не закончится даже в случае ухода Лукашенко


Протесты в Белоруссии не прекратятся до тех пор, пока к власти не придут антироссийские силы.

Об этом в интервью Youtube-каналу PolitWera заявила зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если даже Лукашенко уйдет, протесты не остановятся. Потому что цель протестов не столько снять Лукашенко, а чтобы к власти пришли те люди, которые отвернут Белоруссию от России. Повторят те действия, которые были на Украине.

Предположим, Лукашенко ушел. Приходит какой-то пророссийский кандидат, крепкий системный политик, что, протесты закончатся? Нет, конечно. Цель – оторвать Белоруссию от России», – Мирсалимова.

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