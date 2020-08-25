Беломайдан ничему не научил Лукашенко – эксперт

25.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что интеграция с Россией – единственный путь для Александра Лукашенко и всей Белоруссии, Минск не вынес никаких уроков из попытки госпереворота и продолжает политику «многовекторности».

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко избран на пять лет, и теоретически может просидеть весь срок. Хотя, это маловероятно, потому что, скорее всего, ему придётся уходить раньше.

С моей точки зрения, Лукашенко делает всё, чтобы уйти раньше, потому что сейчас у него, по сути, выбора нет. После того как Лукашенко сам создал майдан, и сам его подавил, он может идти по пути интеграции с Россией. Причём, как ему написал Путин в поздравительном письме: «По всем направлениям».

Но Лукашенко не хочет идти на интеграцию с Россией. Значит, он будет проводить политику многовекторности, пытаться балансировать между Россией и Западом. И в результате дождётся следующего майдана, более для него опасного. Если первый майдан он смог преодолеть, то будет второй, а если и его преодолеет, будет третий», – отметил он.

Также эксперт возмутился непрофессионализмом Лукашенко, который не только оставил на постах подготовивших майдан чиновников, но и пригласил уволенных за поддержку майдана журналистов обратно на работу.

«Сейчас Лукашенко, скорее всего, решил пойти по пути продолжения политики многовекторности. Потому что разбор полётов не произведён, люди его окружения и в правительстве, которые участвовали в формировании политики евроинтеграции, проводившейся все эти годы, они остались на своих местах. Именно эти политики подготовили майдан для Лукашенко.

Журналисты, которые уволились из государственных СМИ – это не супер ценные кадры, и Лукашенко сам сказал: «Если всех журналистов поменять, ничего страшного не произойдёт». Но позже, вынужден был признать, что ему прислали в помощь десант журналистов из России для того, чтобы закрывать информационные прорехи.

Так вот эти «супер ценные» кадры он уже простил, и принимает назад на работу, хотя это не просто непрофессионализм, это активное использование служебного положения для занятия антигосударственной деятельностью», – заключил он.