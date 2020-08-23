Беломайдан подошёл к резиденции Лукашенко: Батька заставил Колю надеть каску

23.08.2020, Москва, Елена Острякова

Прозападной оппозиции в Минске вторые выходные подряд удалось собрать такую же внушительную акцию протеста, как и в прошлое воскресенье. Противники Александра Лукашенко выкрикивали все те же лозунги «Уходи» и «Трибунал», звучала также националистическая кричалка «Живе Беларусь!». Превалировали националистические бело-красные флаги, хотя стали появляться и государственные знамена.

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Вновь никакого митинга или других организующих толпу действий не было. Люди просто стояли на площади Независимости и близлежащих улицах.

После этого значительное число протестующих отправилось к стеле «Минск город-герой». Эти действия можно считать провокационными, поскольку сегодня министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что армия берет под свою защиту все памятники Великой Отечественной войны и не позволит проводить рядом с ними акции с красно-белыми флагами, которые использовали коллаборационисты во время фашистской оккупации.

Вокруг стелы еще днем была натянута колючая проволока. Кроме того выстроились бойцы спецподразделений. Майданщики подходили к силовикам и кричали, чтобы те переходили на их сторону. Длилось это не долго, значительная часть протестующих предпочла вернуться в центр. Прибывшие к стеле представители координационного комитета просили людей не провоцировать силовиков.

В это время польская «сетка» Telegram-каналов, которая уже две недели координирует белорусские протесты, призвала своих подписчиков выдвинуться к Дворцу республики, где находится резиденция президента.

На подходах к дворцу (там же расположен Музей ВОВ) выстроилась цепь бойцов спецподразделений, а также спецтехника, которой разгоняли протесты в ночь на 10 августа (водометы и комплексы «Рубеж»).

Поначалу майданщики (подошедшая толпа вновь, как и в ночь после выборов, состояла в основном из молодых мужчин) не решились подходить близко к военным и остановилась в 200 метрах. Потом протестующие начали приближаться, самые активные подбегали почти вплотную. Они кричали, пели песни, танцевали.

В какой-то момент собравшиеся увидели вертолет, который садился на крышу президентской резиденции. Они трактовали это как эвакуацию президента Александра Лукашенко, который их якобы испугался. Сочтя это своей победой, майданщики начали расходиться.

На самом деле Лукашенко не эвакуировался, а наоборот, прибыл в свою резиденцию. Его официальный телеграм-канал опубликовал видео, на котором президент выходит из вертолета с автоматом в руках. Рядом с ним его пятнадцатилетний сын Николай тоже с автоматом в бронежилете и каске.

Последнюю самую активную группу майданщиков у Дворца республики силовики было задержали, но тут же отпустили. Кроме того, силовые подразделения были переброшены в центр Минска.