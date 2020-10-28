Беломайдан выдыхается: Запад готовит чудовищную «сакральную жертву»

28.10.2020, Москва, Елена Острякова

Только появление «сакральной жертвы», которая вызовет ужас по всей стране, может внести коренной перелом в вялое течение белорусских протестов. Иначе к зиме они затухнут.

Об этом в эфире youtube-канала «ПолитВера» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле в Белоруссии только один фактор может внести перелом в ситуацию. Это сакральная жертва. Но, как показывает опыт, если кто-то уже это продвигает, очень сложно этому противостоять. Можно отслеживать, потому что сакральные жертвы можно вычислить заранее.

Например, если какой-нибудь молодой человек экзотической, допустим, внешности. Ну, запоминающейся внешности, проникновенно читает стихи белорусского поэта на белорусском языке, это шерится, распространяется, пишутся тысячи постов, какой хороший красивый мальчик. Я бы к мальчику приставил круглосуточную охрану», – сказал Джангиров, намекая на первую жертву Евромайдана Сергея Нигояна.

По его мнению, США действуют по шаблону, и если какой-то сценарий имел успех в одной стране, они его просто повторяют в другой.

«Сакральную жертву сначала надо нафаршировать. Информационно надуть. Чтоб она лопнула и это разошлось с как можно большим выхлопом. Отслеживать это можно, но можно и промахнуться. Если не будет сакральных жертв… Ну, действительно, Тихановская производит жалкое впечатление. Если не будет сакральных жертв, то по идее к зиме все должно после ноября затухнуть», – сказал Джангиров.