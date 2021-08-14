Беломайдан выродился в «битву экстрасенсов»

14.08.2021, Москва, Елена Острякова

Беглая белорусская оппозиционерка Ольга Карач призвала подписчиков зажечь свечи и проклясть президента Белоруссия Александра Лукашенко 13 августа в 23.34.

Свой призыв она разместила в youtube-канале «Наш дом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня пятница, 13. День не совсем обычный. Мысли и слова в этот день обладают невероятно мощной энергетикой и способны мгновенно реализовываться… В Беларуси самые сильные в энергетической плане бабки-ведьмарки… Сегодня зажгите свечу и прокляните его со всей силой своей ненависти. Пожелайте ему и его прихвостням самых страшных кар, которые только могут быть в этом и том мире… Сегодня десятки тысяч белорусских женщин проклянут Лукашенко и весь его род», – дала установку Карач.

Примечательно, что весну и лето она обещала сторонникам скорый «День Х» с терактами и массовыми беспорядками, в результате чего «режим» будет свергнут. Но после серии операций белорусского КГБ Карач пришлось сменить озвучивание пророчеств о радикальных переменах на обещание помощи мистических сил.