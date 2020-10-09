09.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Беломайданный блицкриг не удался: Признание оппозиционера


Президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранил свой электорат вопреки утверждениям оппозиционной пропаганды.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил политолог Артем Шрайбман, поддерживающий оппозицию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что ядро сторонников Лукашенко его предало. Эти люди сейчас тоже радикализовались, сплотились вокруг режима, который, во-первых, считают правильным, а во-вторых, попавшим под угрозу. Я это на уровне частных примеров вижу, как многие сторонники власти в семьях моих друзей стали более радикальными, в первую очередь в старшем поколении, потому что телевизор делает свое дело», – сказал Шрайбман.

Он также не думает, что белорусский истеблишмент готов предать президента.

«Часть элит абсолютно рационально полагает, что с такого корабля, как белорусский режим, никогда не поздно спрыгнуть, а вот рановато – может быть. Люди просто взвешивают риски. Часть чиновников абсолютно искренне поддерживает Лукашенко, еще часть не видит среди его противников адекватного субъекта, которому можно было бы «переприсягнуть», – альтернативный центр легитимности. Ты же не будешь, если ты высокий чиновник, просто переходить на сторону безликой, лишенной лидера толпы», – сказал Шрайбман.

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