Беломайданщица Колесникова: «В колонии дышать становится легко, а жить веселей»

30.09.2021 15:57 (Мск), Москва, Елена Острякова

Би-би-си удалось взять интервью у одной из лидеров Беломайдана Марии Колесниковой, отбывающей 11-летний срок по обвинению заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Первая часть интервью напоминает другой материал – ответы на вопросы New York Times блогера-уголовника Алексея Навального, отбывающего срок за мошенничество в российской колонии. Колесникова так же, как и российский оппозиционер, подробно описывает свою жизнь в тюрьме. Это дает возможность сравнить как условия содержания в местах лишения свободы России и Белоруссии, так и личные качества двух «революционеров».

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По словам Колесниковой она более 10 часов в день читает и пишет: сразу после подъема, после утренней прогулки, после обеда и после ужина. По словам Марии, администрация предоставляет ей почти все книги, которые она запрашивает, чего в СИЗО не удавалось. Она изучает иностранные языки и отвечает на письма поклонников, получается около 200 ответов в месяц.

Для сравнения Навальный примерно такое количество часов в день смотрит телевизор и играет в настольные игры. О книгах вообще не упоминает, но признается, что в отведенное для чтения время устремляется вместе с другими заключенными на кухню. Блогер-уголовник утверждает, что читает все письма, пришедшие с воли, а отвечать на них у него сил нет.

Навальный не упоминает в интервью о бытовых неудобствах. Колесникова жалуется на отсутствие в камере горячей воды и практически повсеместное курение, которое формально в белорусских тюрьмах запрещено. Она опасается, что станет из-за этого профнепригодной: оппозиционерка по основной профессии флейтистка.

Оба оппозиционера считают тюремный распорядок сна более здоровым. Они признаются, что в пылу революционной борьбы им не удавалось ложиться в 22.00, как это заведено в местах заключения.

«Если вы спросите в восторге ли я от того, что мне дали 11 лет, то нет, сложно найти человека, которому бы понравилась такая перспектива. Но когда я вспоминаю, за что на самом деле власти и их карманные суды дали нам с Максимом такие сроки, то дышать становится легко, а жить веселей», – заключает Колесникова.

В сентябре прошлого года власть предоставила ей возможность уехать из Белоруссии, однако на границе с Украиной она разорвала свой паспорт. Следственный комитет Белоруссии опубликовал оперативную видеозапись сделанную летом 2020 в штабе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. На ней Колесникова заявляет о намерении «захватывать исполкомы» в случае, если ЦИК Белоруссии не объявит Тихановскую победителем. Видимо подобные материалы и легли в основу обвинения.