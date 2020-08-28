28.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Финансы, Экономика
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Беломайданщики начинают расшатывать финансовую систему страны


Сторонники белорусской оппозиции призывают к действиям, которые ударят по финансовому сектору страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет спецкор Дмитирий Стешин.

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Он обратил внимание, что на координирующем протесты телеграм-канале «Nexta», который администрируется из Польши,  появился манифест некоего «Владимира Кавалкина», сообщившего, что снял все деньги со счетов и перевел их в валюту, а также прекратил уплату налогов, расторг контракты на ТВ, радиоточку и сотовую связь.

«Манифест «Кавалкина» уже прочитало около миллиона людей. Если найдется хотя бы сотня тысяч последователей, в масштабах маленькой Белоруссии это будет заметно. А пока, людей ожидает рост цен на весь импорт (от автомобилей до электроники) – из-за давления на курс белорусского рубля. Виноват ли этом «режим» и Батька? Вопрос риторический», – пишет Стешин.

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