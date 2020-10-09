Беломайданщики рекрутировали неонацистов и военных преступников

09.10.2020, Москва, Елена Острякова

Лидерами белорусских протестов на улицах и координаторами в интернете выступала группа представителей неонацистских партий.

Об этом в эфире телеканала БелРос заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я имею ввиду группировки «Молодой фронт», «Народный фронт», «Христианская демократия». Многие боевики этих группировок действительно были на Украине, участвовали в столкновениях на Майдане и в вооруженных действиях на юго-востоке. Они были причастны ко многим военным преступлениям. Мое расследование позволило установить ряд персоналий», – сказал Мендкович.

По его данным создатель телеграм-канала «Нехта» Степан Путило, хотя и не является официальным членом группировки «Молодой фронт», долгое время с ней сотрудничал и сочувствовал ее идеологии

«Между событиями в Киеве и Минске было очень большое сходство в некоторых тактических приемах именно потому, что участники протеста проходили стажировку на Майдане незалежности. Это баррикады, «коктейли Молотова», это то, что собираемые булыжники, которые потом метали в ОМОН, нужно было раздробить на мелкие части. Потому что предмет весом более полутора килограммов метать направленно тяжело. Это делали уже на второй день в Минске. Чтобы это знать, нужно иметь опыт или инструктора, который обучал бы на протяжении месяца», – сказал Мендкович.