Беломайданщики смертельно обиделись на «Нехту»
Полное фиаско потерпела акция протеста объявленная сегодня в Минске польским телеграм-каналом «Нехта».
Варшавские кукловоды призывали сторонников выйти протии Всебелорусского народного собрания, которое проводит президент страны Александр Лукашенко.
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Однако ни утром, ни днем никто в центр белорусской столицы не вышел, и «Нехта» был вынужден выдавать за народный протест клаксоны на улицах, обычную для Белоруссии ежедневную дворовую активность и единственный одиночный пикет.
Авторитет «Нехты» среди белорусских активистов заметно снизился после того, как он переключился на освещение российских навальнистских протестов. «Змагары» обиделись.
Кроме того разброд и шатание наблюдается в среде белорусской политической эмиграции, разные лидеры которой публикуют параллельные «планы победы». Точно так же разошлись их мнения и по поводу протеста против Всебелорусского народного собрания.
Светлана Тихановская вообще отмолчалась по этому поводу, а еще одна активистка Ольнга Карач призвала сторонников поберечь себя и не подставляться под аресты.
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