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11.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Беломайданщики смертельно обиделись на «Нехту»


Полное фиаско потерпела акция протеста объявленная сегодня в Минске польским телеграм-каналом «Нехта».

Варшавские кукловоды призывали сторонников выйти протии Всебелорусского народного собрания, которое проводит президент страны Александр Лукашенко.

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Однако ни утром, ни днем никто в центр белорусской столицы не вышел, и «Нехта» был вынужден выдавать за народный протест клаксоны на улицах, обычную для Белоруссии ежедневную дворовую активность и единственный одиночный пикет.

Авторитет «Нехты» среди белорусских активистов заметно снизился после того, как он переключился на освещение российских навальнистских протестов. «Змагары» обиделись.

Кроме того разброд и шатание наблюдается в среде белорусской политической эмиграции, разные лидеры которой публикуют параллельные «планы победы». Точно так же разошлись их мнения и по поводу протеста против Всебелорусского народного собрания.

Светлана Тихановская вообще отмолчалась по этому поводу, а еще одна активистка Ольнга Карач призвала сторонников поберечь себя и не подставляться под аресты.

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