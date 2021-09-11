Беломайданщики стыдят Украину – продолжает торговать с Лукашенко

Украина так и не разорвала торговые отношения с Белоруссией, хотя обещала придерживаться санкций и не признавать режим Александра Лукашенко.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил член Координационного совета белорусской оппозиции, беломайданщик Павел Латушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты Америки, ни, к сожалению, Украина не выработали до сих пор стратегии поведения в отношении диктатора.

С одной стороны, Украина в своей программе национальной безопасности говорит, что не признает нелегитимного Лукашенко, не планирует поддерживать с ним отношения. С другой стороны планирует торговать.

Покупая битум, вы заправляете Су-30, которые будут в 70-ти километрах лета от границах к Киеву. Это серьезная угроза безопасности, поэтому от имени демократических сил я обращаюсь к официальным властям Украины – может быть, все-таки, настало время после года событий, произошедших в Белоруссии, начать нам открытый, честный, понятный диалог?..

Мы не перекладываем ответственность на Украину, мы говорим о том, что Европейский союз, США ввели секторальные санкции в отношении режима Лукашенко, а Украина этих санкций не ввела, Украина продолжает торговать с Белоруссией.

Так, все-таки, мы вырабатываем общую стратегию – Европа, Украина, наши соседи, США, понимая, что главной угрозой для белорусского народа и, в том числе, для независимости Украины является именно диктатор и его власть?!

И, если мы нацелены на то, чтобы поменять эту ситуацию, поддержать белорусский народ, который терпит невероятные репрессии, какую мы цель ставим перед собой? Выиграть время? Не выиграем – через два-три года Путин заберет Белоруссию, и вы получите рядом соседи – Российскую Федерацию или субъект Российской Федерации – Белоруссия», – заявил Латушко.