24.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Беломайданшица: По Минску ползут слухи о «кадыровцах», но доказательств никаких нет


Президент Белоруссии Александр Лукашенко поощряет курсирование в оппозиционной среде слухов о том, что в подавлении протестов принимают участие россияне.

Об этом в интервью «Дойче Велли» заявила оппозиционерка Ольга Карач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактов на данный момент нет, но есть много слухов. Это связано с тем, что белорусскому народу очень сложно смириться с тем, что белорусы убивают белорусов. Трудно смириться с тем, что папа одноклассника твоего сына может такие вещи творить. Поэтому люди себе объясняют это тем, что там находятся россияне. И это, кстати, провоцирует антипутниские настроения в обществе. Люди думают, что это кадыровцы, чеченцы и так далее.

Лукашенко выгодны такие слухи, поэтому его неопознанные бойцы бегают с российскими нашивками. То есть он сам сознательно это стимулирует, потому что он хочет белорусских силовиков увести от давления белорусского общества.

Важно то, что люди ожидают этого. Путин сказал, что он пошлет кого-то, поэтому они начинают придумывать. Но, к сожалению, как мы ни пытались проверить эту ситуацию, доказательств нет», – сказала Карач.


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