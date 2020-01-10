Белорус покалечил украинца в Италии из-за политики

10.01.2020, Москва, Елена Острякова

Дальнобойщик из Белоруссии избил своего коллегу с Украины в ходе политической дискуссии, состоявшейся в коммуне Сордио недалеко от Милана.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Италии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Водители остановились на отдых и провели на парковке ночь. Конфликт начался на следующий день во время обеда. Причиной стали жаркие споры на политическую тематику. Оба водителя были пьяны.

К вечеру диспут разгорелся с новой силой. В результате белорус бросился на коллегу, ударив его монтировкой.

Пострадавший получил опасную травму головы и был доставлен в миланскую больницу Сан-Карло. Нападавшего задержали, идет расследование по факту покушения на убийство.

Напомним, в декабре сербские СМИ сообщили, что шестеро сербских водителей-дальнобойщиков были жестоко избиты украинцами на пограничном переходе между Румынией и Украиной в Дьяково.

По словам сербов, на них набросились украинские водители с воплями «это Украина».