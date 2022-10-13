«Белорус, сдавайся»: «министр» Тихановской грозит родине массовыми жертвами и разрушениями

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Новости Украины

«Министр обороны» самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Валерий Сахащик записал обращение к своему народу, в котором припугнул белорусов смертями и разрушениями.

По его мнению, этой произойдет в случае столкновения с украинской армией, которую он считает лучшей в Европе, поскольку ее поддерживает «весь цивилизованный мир».

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«Совершенно точно в течение первых нескольких суток будут уничтожены Мозырский перерабатывающий завод и большинство других крупных объектов в приграничной, а также вся критическая инфраструктура после. Нужно понимать, что при этом может погибнуть и пострадать большое количество людей. Белорусские вооруженные силы потеряют большую часть офицерского состава, как это уже произошло с россиянами. Так как средства связи и управления войсками у белорусов еще более отсталые и примитивные, чем у РФ, вся система управления будет вскрыта и поражена. Отношение к захватчикам-белорусам будет еще жестче, чем к россиянам», – заявил Сахащик.

В результате столкновения, по его словам, «Беларусь неизбежно станет страной-изгоем в мире, разделит с РФ позор поражения и будет долгие десятилетия выплачивать репарации».

Однако в интервью украинскому «Радио НВ», данному за день до этого, «министр» был не так грозен. Он рассказал, что в белорусской армии у него осталось много «друзей и воспитанников», и он не хочет становиться им врагом. Сахащик надеется, что они последуют его примеру, изменят присяге и «договорятся».

«Даже с незнакомыми военнослужащими я бы не хотел воевать. Это будет большая трагедия, если белорусы будут стрелять в белорусов. Самое плохое, что может быть, это гражданская война. Ни одно праведное дело не может начинаться с крови и беззакония. Мы должны решить эту проблемы другим способом. Способы такие я вижу и надеюсь, что удастся провести ситуацию по такому сценарию. Я верю, что большинство офицеров и солдат белорусской армии далеко не глупые люди и все понимают… Может человек через какое-то время начнет искать гарантий личной безопасности на Западе. Может, он уже это делает», – сказал Сахащик.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев в своем ТГ-канале сравнивает Сахащика с известным предателем времен Великой Отечественной войны генералом Власовым.

«Вот и белорусская оппозиция, видимо не понимая, что для украинских нацистов белорусы, как и русские, являются типичными недочеловеками, которых ПОКА можно использовать, уже выстроилась в обозе ВСУ, считая, что когда Украина свалит Лукашенко, они понадобятся… Белорусская оппозиция повторяет ошибки власовцев: вместо того, что самим разбираться со своим диктатором, они идут в подручные тем, кто, к их радости, будет оккупантом их страны и палачом их народа. Так что оппозиция одинаково ненавидит и Лукашенко и собственный народ», – написал Суздальцев.

Украинский юрист Татьяна Монтян считает, что команда Тихановской, поддерживая Украину, отрабатывает западные темники в надежде на гранты.

«Теперь вот добралась наша Светка до создания альянса между Салорейхом и «Демократической Беларусью». Правильно, я считаю: побольше всяких «рогов и копыт». Ведь под них на ура выделяют средства заморские кураторы. Надо структурку раздуть и должностей понапридумывать. А еще пригласить в клуб лузеров и отщепенцев, всяких Навальных и Гуайдо и проводить побольше конференций, платформ и круглых столов. Прикольно в этих структурах должны звучать посты: «Посол Салорейха в Тихановской», «Посол Навального в Тихановской». Опыт подобных назначений у Салорейха более чем достаточный: помните, назначали после 2014-го прокуроров и СБУшниковков в Крыму и т.д.? Классная работа: сидишь в Киеве, ни фига не делаешь — а денежки немалые на карту падают», – написала Монтян.