Белорус утверждает, что лишился работы из-за Порошенко, чтобы не поминать «Батьку»

26.03.2020, Москва, Елена Острякова

Заместитель председателя руководителя белорусской политической организации «Молодые демократы» Алексей Кириенко утверждает, что его уволили с работы в Могилеве за размещенное в соцсети совместное фото с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом Кириенко написал в своем «фейсбуке» передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ездил в декабре в Киев на молодежное мероприятие. Было оч круто, респект украинцам за приём. Помимо всего, сфоткался с экс-президентом Порошенко и выложил в соцсети. А по возвращении узнал, что минская фирма Юрспектр, на которую я работал, отказывается от дальнейшего сотрудничества со мной с формулировкой «Человек, который занимается политикой, не должен обслуживать госорганы», – написал Кириенко.

Скорее всего причиной инцидента стала не столько фотография, сколько подпись под ней, в которой Кириенко высказал надежду, что в Белоруссии скоро «можно будет сделать селфи с бывшим, демократично избранным президентом, который ушёл с поста».

Политик признал, что был «неидеальным сотрудником, была куча косяков». Функционал Кириенко заключался в обслуживании программного обеспечения в госорганах. В интервью сайту Seldon он уточнил, что головная фирма Минске потребовала от могилевского филиала всего лишь отстранить Кириенко от общения с заказчиками, представляющими государство. Политизированному сотруднику предложили перейти в отдел продаж, но он предпочел уволиться по собственному желанию.

Исполнительный директор компании «Югспектр» Алексей Яхновец дал понять, что Кириенко передернул ситуацию в своем посте.

«Я работаю в компании уже 21 год и за это время мы НИКОГДА не увольняли людей за их политические, религиозные и какие бы то ни было другие убеждения. Мы в Юрспектре все разные, все придерживаемся разных взглядов, главное оставлять их дома, а на работу приходить чтобы работать. Все сказанное в посте Алексея – это его личная картина мира, на которую он безусловно имеет право», – написал Яхновец в «фейсбуке».