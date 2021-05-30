Белоруса спешно убрали из эфира украинского ТВ после правды о Майдане

30.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украинский телеканал «Наш» пригласил в эфир белорусского телеведущего Григория Азаренка, чтобы обсудить отношения двух стран-соседок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Привет из «Миротворца»!», – бодро начал Азаренок.

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Его спросили о протестах оппозиции.

«Слушайте, Тихановская уже собиралась выводить людей раз пять после событий лета-осени. Там у них был уже и День воли, и на 9 мая алкоголик Латушко пытался людей вывести. Никто не ведется на этот бред и маразм. В Белоруссии 80% проголосовали за президента, а после попытки Майдана еще больше сплотилось вокруг президента, и никакой оппозиции у нас уже нет. Есть враги государства и западные агенты, которые находятся на содержании в Литве и Польше. А некоторые, к сожалению, в Украине. Вы нам засылали Автуховича и некоторых других, которые при помощи ваших спецслужб прибывали сюда, взрывали здесь машины и пользовались покровительством», – развеял иллюзии украинцев Азаренок.

Ведущий поинтересовался, как в Белоруссии относятся к недружественным шагам Украины. Говоря о лицензировании украинских товаров, введенном Минском, ведущий оговорился и сказал «это то, чем мы торгуем с Россией».

«Зато у вас демократия», – съязвил Азаренок.

Ведущие спросили, не обижаются ли белорусы на украинцев.

«Мы до последнего старались сохранять отношения. Мы не были инициаторами ни одного враждебного шага. Мы хотели дружить, торговать, петь песни, в конце концов, вместе с братским украинским народом. Зачем вы начали в нас плевать? Зачем вы начали оскорблять нашего президента, всякие польские поделки у себя на телеканалах показывать, зачем вы начали к нам террористов засылать, зачем СБУ подрывные операции решила здесь проводить», – сказал Азаренок.

«Ну, мы тоже можем сказать, зачем вы наших «вагнеровцев» забрали», – неумно парировал ведущий, «присвоив» 33 россиян, бывших ополченцев Донбасса, которых Киев хотел выманить через Белоруссию.

«Мы с удовольствием будем с вами дружить и общаться. Но мы просто не понимаем, зачем вы бежите вместе с сумасшедшими прибалтами, задрав штаны, понравиться американскому хозяину. От этого только теряют оба народа. Польза от этого будет только для мифической украинской демократии», – продолжал атаковать Азаренок.

После этого в украинской студии припомнили, как на белорусском телевидении называли Украину и прибалтийские страны «бывшими советскими республиками».

«Сначала вы не признаете государство Украина, а потом белорусские самолеты летают в Крым», – сказал ведущий. «Что такое независимость Украины? Это когда у вас происходит госпереворот, а затем американские чиновники проводят совещания правительства?» – поинтересовался Азаренок.

Тут в Киеве началась паника, там вспомнили о надзорных органах, которые запрещают называть «революцию гидности» переворотом.

«Это ваша личная позиция, наш канал ее не разделяет», – пролепетала ведущая.

Инициативу взяла в свои руки Анна Герман, бывшая пресс-секретарша Виктора Януковича, отрекшаяся от своего бежавшего за границу шефа. Она стала уговаривать Азаренка признать, что Украина – независимое государство.

«Я бы очень хотел, чтобы Украина была в той же степени независимой и суверенной, как Республика Беларусь. Но, к сожалению, лично я как журналист такой степени независимости от западных гегемонов не вижу», – отрезал Азаренок.

С ним поспешили попрощаться.