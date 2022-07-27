Белорусам могут официально подсунуть антирусскую историю

Год исторической памяти, объявленный Лукашенко в Белоруссии, уже перевалил за экватор, однако до сих пор системной работы по восстановлению этой самой исторической памяти незаметно.

Да, проходит множество мероприятий, посвященных Великой Отечественной, возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в те годы, но это тот случай, когда историческая память не особо нуждается в защите и восстановлении. По поводу событий Великой Отечественной в белорусском обществе существует консенсус и оспаривать официальную точку зрения могут лишь полные маргиналы.

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Получилось так, что на 90% задача всей движухи вокруг «года исторической памяти» политическая – показать оппонентов Лукашенко из числа бело-красно-белой оппозиции наследниками нацистов и местных коллаборационистов. Во многом так оно и есть, но, раз уж году присвоено такое название, хотелось бы, чтобы внимание было уделено всему массиву белорусской истории, а главной целью стало развенчание исторических мифов, на которых выросло уже не одно поколение националистов – русофобов.

Увы, этого пока не заметно. Более того, есть все основания полагать, что 1 сентября студенты белорусских ВУЗов получат в руки новый учебник «Истории белорусской государственности», в котором найдется место множеству антирусских мифов.

Образовательная реформа, итогом которой стало появление этого курса, была объявлена еще в 2018 году. Вместо курсов «История Беларуси» и «Основы идеологии белорусского государства» было анонсировано введение курса «Истории белорусской государственности», который, и призван был сочетать в себе оба начала – научно-историческое и политико-идеологическое.

Этот тренд на идеологизацию истории был законодательно закреплен в принятой в марте 2019 года Концепции информационной безопасности, в которой есть слова о «государственной исторической политике, направленной на закрепление в Белоруссии и за ее пределами белорусской национальной концепции исторического прошлого страны и белорусской модели памяти в качестве доминирующей».

О том, что это за концепция, можно судить по академическому пятитомнику «История белорусской государственности», выпущенному в 2018-20 годах Институтом истории Национальной академии наук Белоруссии. Особенного внимания заслуживает первый том издания, посвященный периоду с древнейших времен до конца 18 века, самому богатому на исторические мифы националистов.

Наряду с археологом Ольгой Левко, соредактором этого тома выступил Валентин Голубев, личность, мягко говоря, неоднозначная. В 90-е он был известен не столько своей научной, сколько своей политической активностью. Он стоял у истоков ультранационалистического «Белорусского народного фронта», возглавлял его столичное отделение, а в Верховном Совете 12 созыва руководил фракцией «Оппозиция БНФ». В 1995 году он участвовал в голодовке оппозиционных депутатов, протестовавших против проведения референдума, по итогам которого был утвержден курс на экономическую интеграцию с Россией, изменена государственная символика, а русский язык стал вторым государственным.

Авторы пятитомника не скрывают, что его задачей является «идея теоретического обоснования белорусской государственности», о которой «мечтали многие поколения лучших представителей белорусского народа». Видимо, неординарность задачи по обоснованию возникновения белорусской государственности, де-факто состоявшейся в конце 20 века, тысячелетними процессами, происходившими на белорусской территории, потребовала именно такого специалиста, со специфическими взглядами на историю. Сейчас бывший скандальный депутат остепенился (во всяком случае, в плане ученых степеней) и пишет официальную историю Белоруссии, но от прежних убеждений, похоже, отказываться не собирается.

Авторами издания изначально отрицается общность белорусов с русскими и украинцами, как на государственном, так и на этническом уровне. Полоцкое княжество рассматривается как отдельное государство, равноценное Киеву и Новгороду, а противостояние полоцких и киевских князей, оказывается, не привело к складыванию единой восточно-славянской народности.

В оценке периода Великого княжества Литовского авторы придерживаются позиций Николая Ермоловича, не имевшего исторического образования беллетриста, заложившего основы современной белорусской «романтической историографии». «Ермолович сделал то, что делают и сейчас польские и литовские исследователи: используя имеющийся материал, стараются изложить исторические события с точки зрения интересов своего государства, своего этноса», пишут авторы, прямо признавая, что руководствуются не столько научными, сколько политическими соображениями. Причем, с явным креном в сторону этнонационализма. От академического издания подобной откровенности не ожидаешь.

Говоря об отношениях с Москвой, авторы неизменно делают акцент на неисчислимых бедах, приносимых российскими вторжениями, и называют московскую агрессию основной причиной сближения ВКЛ и Польши. Говоря о внешней политике, они умудряются одновременно утверждать как то, что она была направлена на «умиротворение противника», так и то, что ВКЛ вело экспансию в восточном направлении с целью «объединения земель Северо-Восточной Руси» под своим началом.

Во всем тексте первого тома не нашлось ни одного упоминания влияния Москвы в позитивном ключе. И это – в Белоруссии, ближайшем союзнике России, ее партнере по союзному государству.

Конечно, можно утверждать, что пятитомник был написан в период, когда Белоруссия откровенно дрейфовала на Запад, националисты легально собирали многотысячные митинги, а трое пророссийских публицистов, посмевших усомниться в официальной историографии, получили по 5 лет условно.

Однако, несмотря на то, что времена поменялись кардинально, не похоже, что это отразилось на официальной трактовке начального периода белорусской истории. Во всяком случае, об отказе от такого тенденциозного подхода я ничего не слышал, а составителем вузовского курса является депутат Игорь Марзалюк. Тот самый, который был его главным лоббистом в 2018 и чьи взгляды мало отличаются от взглядов Голубева.

Поэтому я не сомневаюсь, что многое из пятитомника войдет и в одноименный вузовский курс. Пока Лукашенко занят патриотическим воспитанием белорусского общества на примерах Великой Отечественной, под предлогом патриотизма и защиты суверенитета, ему подсовывают крайне опасные нарративы.

1 сентября новые учебники получат все белорусские студенты без исключения – как гуманитарии, так и технари. Какое поколение может вырасти на таких учебниках – представить себе не сложно. Пример очевиден.