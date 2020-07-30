Белорусам не позавидуешь: выпавшего из реальности Лукашенко страшно лихорадит

30.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне выборов переживает очень непростой период, он начинает метаться и откровенно паниковать, допуская всё больше грубых ошибок.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военнослужащий армии ДНР, доброволец из Одессы Игорь Немодрук.

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«В истории с задержанными накануне бойцами российской ЧВК больше вопросов, чем ответов. Одно ясно – это игра Лукашенко на внутреннюю публику, и как довесок – дополнительные гирьки на весах торга с Кремлём.

Но мне кажется, Батьку здорово лихорадит, и он всё больше совершает ошибок. И арест ЧВКашников – ещё одна в ряду многих.

Уже весь интернет полон информацией, что эти мужики ехали транзитом через Белоруссию в Африку. Поэтому были расслаблены, не соблюдали никаких мер конспирации, строжайше необходимых, если бы они были нацелены на какие-либо действия внутри Белоруссии», – заявил Немодрук.

По его словам, у Александра Лукашенко сейчас непростой период, потому и «лихорадит» так белорусского президента.

«Сохранить свою власть в том виде, в котором он правил все годы, уже не получится – мир изменился, полным ходом идёт скрытая Мировая война и Белоруссии надо определяться, на чьей она стороне.

Лукашенко с одной стороны понимает, что уйдя под Запад он очень сильно рискует. Да и спокойной и комфортной жизни Запад ему не предоставит, обманет как всегда. И при более тесном сближении с Россией Лукашенко так же уходит из «зоны комфорта», к которой так привык и с которой он так не хочет расставаться», – отметил военный.

При этом он выразил опасение, что с такой политикой Лукашенко рискует повторить путь беглого президента Украины Виктора Януковича, а страдать от этого придётся белорусам.

«Вот и юлит, оттягивая неизбежное, пытаясь усидеть на двух стульях сразу, нервничает и, соответственно, делает ошибки, повторяя путь Януковича и думая, что уж ему-то, такому «мудрому» Батьке, удастся проскочить.

Не удастся. Время такое, смена эпох, тут уж отсидеться разве что где-то в диких джунглях получится. Жаль только, что за эти метания и эти ошибки придётся платить белорусскому народу, как украинский платит за ошибки своих руководителей», – заключил Игорь Немодрук.