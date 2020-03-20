Белорусам придётся интегрироваться с Россией без Лукашенко

20.03.2020, Москва, Елена Острякова

Оппозиционные националистические СМИ Белоруссии вслед за своим духовным лидером президентом Лукашенко раздувают тему «небратскости» России.

Дескать, посмела закрыть границы, и теперь у белорусов, оказавшихся за рубежом, проблемы с перелетами и с пересадкой в Москве.

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Эмоциональный накал обиды сопоставим с пафосом, который несколько месяцев назад та же самая публика транслировала, выступая против интеграции с Россией и за суверенитет.

Главная задача змагаров – возбудить у аудитории эмоции, чтобы не сработала в голове простая логическая цепочка: если объединяться с Россией мы не будем, то и в радости, и в горе выживаем поодиночке.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда Лукашенко не согласовывает с союзником отмену виз для иностранцев, демонстративно создает преференции для китайского бизнеса, отодвигая российский, заигрывает с НАТО и, самое главное, отказывается подписывать интеграционные карты, предусматривающие создание общих органов управления, то стоит ли удивляться тому, что в экстремальной ситуации отношение к Белоруссии такое же, как, например, к Эстонии.

Белоруссия, в данном случае – государственный аппарат во главе с Лукашенко, который ведет себя недружественно и принимает решения, несущие опасность для России.

Речь ни в коем случае не идет о белорусском народе. Просто братьям-белорусам нужно совершить некоторые бюрократические действия и интегрироваться в Россию в индивидуальном порядке, не дожидаясь своего сумасбродного президента.

Неслучайно, параллельно с провалами на правительственных и президентских переговорах в российском парламенте пошел наконец процесс упрощения механизма предоставления гражданства украинцам и белорусам.

«Если самоопределение не случится, то каждая сторона будет проводить автономную политику обобществления в собственных интересах. Как это будет работать? Можно увидеть на примере упрощенного получения гражданства России гражданами РБ, которые теперь будут признаваться «носителями русского языка» автоматически.

Для полутора миллионов белорусских братьев, которые живут в РФ, такое обобществление будет крайне удобным. Но каждому тоже придётся самоопределяться в индивидуальном порядке», – заключил Семен Уралов.