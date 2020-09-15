Белорусам пророчат конкуренцию с украинцами за мытье польских унитазов

15.09.2020, Москва, Максим Карпенко

В случае победы майданщиков и разворота страны на Запад в Белоруссии будет полностью уничтожена промышленность, а граждане республики отправятся «мыть унитазы» в Польшу.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил российский публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пучков напомнил, что так же произошло в странах Прибалтики и на Украине.

«Вот, вы сейчас наскачите на своем Майдане в Минске, допустим, уйдет Лукашенко и что дальше будет? Ваш «БелАЗ» кому-нибудь будет нужен? Нет, есть хороший американский Caterpillar, который вовсе не ваш «БелАЗ», он быстро вас заменит. Может, ваши МАЗы кому-то нужны? Но зачем? Есть отличные автомобили Mercedes – я вас уверяю, они гораздо лучше, чем МАЗы. И МАЗ ваш закроют – он никому не нужен вообще.

Закроют все точно так же, как в Прибалтике – радиозаводы, автомобильные заводы, все закрыто. И атомная электростанция – до свидания, ничего не надо. Поздравляю! И куда вы отправитесь-то? В Европу, мыть унитазы? Не совсем, там уже поляками и украинцами все занято, поэтому вы будете в Польше мыть унитазы, а не в Европе как таковой. Вы этого себе хотите и своим детям? Ну, наверное, у вас с мозгом что-то не так», – заявил Пучков.