Белоруска написала портрет Лукашенко собственной пышной грудью

08.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская художница нарисовала портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко собственной грудью.

Готовую работу она разместила с своем «инстаграме» вместе с видео процесса работы над полотном. Портрет выставлен на продажу.

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Судя по комментарию, девушку вдохновил совет белорусского президента лечиться от коронавируса работой на тракторе. Еще на одном фото девушка держит свою работу на фоне трактора в поле.

Проблема эпидемии волнует художницу. Она написала так же грудью «портрет» коронавируса. С ним она снялась в вагоне минского метро и написала: «Пусть он будет только на полотне».